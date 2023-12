Cartas al director de HERALDO: Queremos decir no a la amnistía

Queremos decir no a la amnistía

Esa supuesta amnistía a los implicados en el ‘procés’ no es una cuestión solo de los políticos. Ni solo de los diputados y senadores. Ni es una ley técnica en la que los ciudadanos no podamos opinar por carecer de los conocimientos necesarios.

Es una ley política y, como la política es cosa de todos, todos podemos y debemos opinar. Esa amnistía (que nos afectará a todos) es el pago a los 7 votos que necesitaba el Sr. Sánchez para seguir sentado en la Moncloa (y de su domesticado partido para seguir ocupando cargos, carguitos, poltronas y suelditos). Las supuestas buenas palabras oficiales para justificarla ("por la convivencia", "por la pacificación") han quedado destrozadas por las primeras intervenciones de los diputados separatistas ("la amnistía solo es el primer paso para llegar a la independencia"). Ante esto, el Sr. Núñez Feijóo, como jefe de la oposición, no puede limitarse a una batalla parlamentaria con mucho fraseo y muchas acusaciones. Ni puede limitarse a convocar una manifestación en Madrid. ¿Qué hace que no pone en marcha desde su partido una plataforma telemática en la que (debidamente identificados con nombre, apellidos y DNI) los ciudadanos que estamos en contra de esa amnistía podamos decir (desde cualquier rincón de España) que no queremos que esa ley siga adelante ni se apruebe?

Ya en 1863 el economista aragonés Mariano Carreras y González, tras visitar una Exposición Universal en Londres, hablaba de nuestro atraso (político) porque "en España no se conoce el poder de la opinión pública legalmente manifestada". Sr. Feijóo, dé voz a la opinión pública de todos los que queremos decir no a la amnistía.

José Noguero Olivar. CASTILLAZUELO (HUESCA)

Desperfecto en una plaza

Me refiero a la plaza Sinués Urbiola, detrás del teatro Principal de Zaragoza. Desde hace tiempo se encuentra el suelo de la misma en una manera lamentable, todo él está destrozado, sus baldosas rotas y hundidas, a causa del peso de las furgonetas que aparcan para el reparto a los bares, todas grandes, además de los tráileres que llevan los aparatos necesarios para trabajar al Principal. Cuando llueve se forman grandes charcos que impiden a las personas mayores andar por esa plaza, so pena de sufrir algún accidente al pisar una baldosa movida. El personal al que le corresponda debería verificar tal situación y hacer lo posible para solucionarla, con baldosas nuevas o echando una capa de hormigón.

Manuel Martínez Bagües. ZARAGOZA

El protagonista de ‘Menudas piezas’

La película ‘Menudas piezas’, del zaragozano Nacho G. Velilla, está inspirada en unos chavales de un pequeño colegio del barrio de las Fuentes, el ‘Marcos Frechín’, que se proclamó campeón de España de ajedrez infantil ante colegios mucho mayores y con muchos más medios. El artífice de tal hazaña es Enrique Sánchez (‘Donen’, para sus alumnos), que de la nada y durante muchos años ha ido introduciendo el ajedrez en el colegio con escasos medios y enorme ilusión. Es de agradecer que un director del prestigio de Velilla haya tomado este hecho para su película y rodado muchas escenas en Zaragoza, pero a pesar de los correos que envié sugiriendo la posibilidad de que Donen, el verdadero protagonista, pudiera hacer un cameo, nadie se hizo eco. Por tanto sirvan estas líneas para hacer justicia a un maestro vocacional de los de antes y mejor persona.

José Ramón Gálligo Gutiérrez de Terán. ZARAGOZA

Puigdemont en la Eurocámara

Es increíble que un señor que es prófugo de la Justicia española pueda ejercer como político en el Parlamento Europeo y además amenace al presidente del Gobierno español delante de todos los eurodiputados presentes. ¡Es alucinante! Este señor no se merece en absoluto poder volver a ejercer como político en Cataluña, porque, por mucho que no quieran, Cataluña es parte de España y creo que ya tienen bastantes privilegios en relación a otras comunidades. Somos todos españoles y todos tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones en nuestro país, incluidos catalanes y vascos.

Enrique Armingol Lalaguna. ZARAGOZA

Jenni Hermoso y las campanadas

Leo estupefacta, especialmente en redes sociales, mensajes de espanto por la decisión de que la futbolista Jenni Hermoso vaya a dar las campanadas de Nochevieja. Las razones en contra no acaban de estar claras ni siquiera para los que las esgrimen. Lo cierto es que una podría estar, en cierta forma, de acuerdo. Alguien del nivel de esta deportista de élite, parte del equipo que ha ganado el Mundial y, desgraciadamente, artífice de un nuevo planteamiento sobre las relaciones de poder y los comportamientos machistas en el ámbito laboral, quizá está por encima de sus predecesoras y predecesores. Desde el respeto, probablemente, en vez de un presentador de televisión debería acompañarla un deportista de su nivel o una intelectual con méritos parecidos. Ojalá este nuevo planteamiento cuaje y optemos por elegir para despedir el año a personas que hayan destacado por su labor social, deportiva o cultural.

Silvia Rodríguez. ZARAGOZA

De cultura e ideología

¡Qué pena! Si a un pueblo además del pan le quitan la cultura, es como si además de matar el cuerpo mataran su alma. Y eso es muy grave. La cultura está para cuestionarnos, para hacernos pensar desde otro punto de vista, para hacernos avanzar. La cultura debe ser incómoda con lo establecido, debe remover por dentro a las personas, acercarles a otros mundos y hacerlos más humanos. Pero he aquí que viene el poder (sea de la sección que sea) y en lugar de cultura ve adoctrinamiento, y entonces quiere recolocar el tablero cultural y prohíbe espectáculos o retira subvenciones a compañías para dárselas a otras más afines o simplemente cancela festivales. Señorías que se dedican a politizar la cultura, déjenla en paz. La cultura ha sido siempre del pueblo y en cuanto se politiza y se acomoda ocurre como con ustedes, que ya no ejerce su función. Ya no sirve para lo que servía y es necesario inventar otra cosa para hacer verdadera política o para hacer verdadera cultura. Mal que les pese, no pueden matar el alma de todo un pueblo.

Carmen Pilar Lamuela Polo. MORATA DE JALÓN (ZARAGOZA)

Las cartas al director no deben exceder de 20 líneas (1.500 caracteres) y han de incluir la identificación completa del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono). HERALDO se reserva el derecho de extractarlas y publicarlas debidamente firmadas.

cartas@heraldo.es

(Puede consultar aquí todas las cartas al director publicadas en HERALDO)