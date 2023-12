Curiosos anfitriones

No sé si se trata meramente de una de esas paradojas que sazonan la vida política, también la internacional, o si es una demostración de flagrante incoherencia, pero tiene su gracia que la reunión de la ONU en la que hay que ponerse de acuerdo para luchar contra el cambio climático se celebre este año en Dubái, la capital de uno de los principales productores de petróleo.

Y presidida además, como para que no se note el disparate, por el director general de la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dabi, Sultán Al Jaber. Ya saben que al vicio de quemar hidrocarburos se le hace responsable principal de los calores y las sequías que estamos ya padeciendo y que, según parece, irán a más. Así que si se quiere ‘salvar el Planeta’, como dicen muchos, o simplemente no agravar el calentamiento global, en algún momento, más bien pronto que tarde, habrá que olvidarse del carbón, del petróleo y del gas. Pero con esos anfitriones, parecía claro que en la COP-28 no se iba a dar el santo y seña para abandonar el petróleo ya mismo. Así que la conferencia se va a cerrar con un llamamiento más bien tibio a "iniciar una transición para dejar atrás los combustibles fósiles", pero cada uno a su ritmo y según le convenga. Claro que esto de la transición energética no es tarea sencilla ni vale con la buena voluntad. Habrá que fabricar muchas baterías, instalar muchos puntos de recarga, convencer a muchos consumidores y decidir qué paisajes queremos estropear con aerogeneradores y placas solares. Entre otras muchas cosas que requerirán ingentes inversiones. Y por cierto, la COP-29, el año que viene, se reunirá en Azrbaiyán, otro destacado productor de petróleo. Y seguiremos avanzando.

(Puede consultar aquí todos los artículos escritos en HERALDO por Víctor Orcástegui)