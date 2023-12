Zaragoza Logistics Center, veinte años

Un centro de investigación, innovación y docencia en logística y gestión de la cadena de suministro en el corazón de la plataforma logística más grande de Europa, un laboratorio dentro de un parque empresarial.

Ese era el objetivo que alumbró la creación del Zaragoza Logistics Center (ZLC) hace ahora veinte años. La alternancia política en el que fue su principal socio fundador –el Gobierno de Aragón– no ha sido un problema, en modo alguno, en el sostenimiento y la expansión de las capacidades y realizaciones de esta iniciativa, que es un modelo de colaboración entre el mundo universitario, las empresas y la administración pública.

Fue en el año 2002 cuando se concibió la idea de dotar a la recién creada Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza) de un centro internacional de excelencia en docencia e investigación en logística, que reforzase los activos intangibles y el capital intelectual de la plataforma. A ello contribuyeron un grupo de profesores de la Universidad de Zaragoza, algunos de los cuales ejercían responsabilidades en la Administración autonómica. En ese proceso de conciliación de voluntades de diferentes organismos, que no estuvo exento de dificultades, fue primordial el empuje, la confianza y el prestigio aportados por Yossi Sheffi, director del Center for Transportation and Logistics del Massachusetts Institute of Technology (MIT), uno de los principales expertos en gestión de la cadena de suministro. Aunque el arranque del proyecto aspiraba a buscar alianzas diversas con otros centros internacionales con similares cometidos, la respuesta del MIT, auspiciada por el propio Sheffi aprovechando primero su estancia como profesor visitante en la Universidad de Cambridge y después su primer viaje a Zaragoza, puso sobre la mesa un esquema de colaboración basado en la exclusividad, mediante un acuerdo estratégico que involucraba al propio MIT con el Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza.

Ha cumplido veinte años de fructífera trayectoria el Zaragoza Logistic Center, un modelo de colaboración entre el mundo universitario, las empresas y la administración pública

Así, el 10 de noviembre de 2003 se constituía la Fundación Zaragoza Logistics Center, entre cuyos objetivos destacaba también el de contribuir al desarrollo económico de la plataforma logística y de su entorno regional mediante la transferencia de conocimientos. Esa creación de vínculos entre las empresas y la academia aspiraba asimismo a proporcionar valor a las compañías ubicadas en la plataforma, a fomentar el intercambio de experiencias, a desarrollar proyectos de investigación con vocación práctica y a formar profesionales de la más elevada cualificación. El ZLC habría de ser por tanto una punta de lanza de ese sector que se ha configurado como estratégico para la economía aragonesa.

Las transformaciones que han experimentado las economías de los países avanzados en estos veinte años han obligado a una readaptación permanente del sector logístico, impulsada desde la explosión del comercio electrónico entre empresas y de estas con los consumidores, así como desde los nuevos requerimientos de sostenibilidad o las disrupciones derivadas de la pandemia de covid-19, lo que ha dado lugar a una creciente demanda de profesionales especializados con una alta cualificación. Y en ese papel de formación, el ZLC ha dado respuesta de excelencia a las necesidades de las empresas. Basta con revisar su balance de actividades en estos veinte años, en los diversos programas formativos que imparte, en los proyectos de investigación desarrollados y en el elenco de empresas con las que colabora.

El Zaragoza Logistics Center fue reconocido en 2006 como centro nacional de competencia en logística integral y su modelo de colaboración ha sido pionero para impulsar una red de centros de excelencia en logística (MIT Global Scale) por todo el mundo. Su consolidación a escala internacional como uno de los mejores centros de formación e investigación en logística invita a felicitar a todos aquellos –patronos, directores, profesores, investigadores y alumnos– que en los distintos momentos de su trayectoria de dos décadas lo han hecho posible.