Con los bombardeos en la franja de Gaza, en la opinión pública occidental tenemos más que cubierta la dosis de horrores bélicos que nos corresponde deglutir cada día.

Y que en general digerimos con la tranquilidad que da la distancia, aunque esa distancia no sea tanta. Así que no resulta sorprendente que lo de Ucrania haya pasado no a segundo plano, sino a tercero o cuarto en las preocupaciones de los europeos o los estadounidenses. Más cuando la escalada de precios de los combustibles provocada por la invasión rusa se ha refrenado; tal vez solo de momento. Y cuando por otro lado, dadas las expectativas que suscitó el propio gobierno ucraniano, la ofensiva que Kiev lanzó esta primavera ha sido claramente un fracaso, pues apenas ha conseguido avanzar unos pocos kilómetros. La guerra de Ucrania está pues paralizada, tanto en el frente de batalla como en el plano político internacional. Lo que sin duda favorece a los rusos, que tendrán a su industria fabricando armas y municiones a mansalva y que controlan una parte sustancial del territorio ucraniano. Así que el viaje de Zelenski a Estados Unidos refleja algo de desesperación. Su liderazgo interno ya no es tan incontestable como hace unos meses y se teme que parte de la ayuda militar y económica que esperaba recibir esté yendo en este momento a Israel. En el Congreso de Estados Unidos los republicanos cuestionan y condicionan los fondos para Ucrania, y en la Unión Europea no se detecta un gran fervor por la integración ucraniana. Sí, algo de desesperación debe de haber en ese viaje. Y se comprende.