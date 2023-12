Triunfará la disciplina

Caben pocas dudas de que el Congreso dará hoy vía libre a la tramitación de la ley de amnistía. Tal como está previsto, los 178 votos que juntan el PSOE, Sumar-Podemos y los partidos nacionalistas y separatistas funcionarán como un mecanismo de relojería y aprobarán la toma en consideración de la ley.

Aunque, por otra parte, bastaría con que hubiese tres diputados socialistas a los que la idea de la amnistía les revolviese las tripas y la conciencia hasta el punto de hacerse insoportable, y que votasen ‘no’, para que la amnistía descarrilase en el Congreso. Solo tres votos, solo tres conciencias. Y tiene que haber bastantes más diputados del PSOE a los que el cuerpo y el alma les pidan votar que no. Pero no ocurrirá. Se impondrá, seguro, la disciplina de partido y la ley de amnistía no solo pasará a trámite parlamentario, sino además por el procedimiento de urgencia, a pesar de lo cual, con el obstáculo del Senado, no se espera que se apruebe definitivamente antes del mes de abril. La disciplina es por supuesto necesaria en muchas facetas de la vida. Sin ella ninguna organización podría funcionar y cumplir sus tareas, ni las empresas ni los ejércitos ni las asociaciones de vecinos. Pero ha de tener sus límites, de lo contrario se convierte en esclavitud, aunque sea voluntaria. Los diputados debieran plantearse si borrar de un plumazo las consecuencias judiciales de delitos tan graves contra la Constitución como los cometidos en la intentona separatista de 2017 no debería marcar uno de esos límites. Pero no esperen que ninguno lo haga. Habrá disciplina y esa indigna ley irá adelante.

