Cartas al director de HERALDO: María Callas, la mujer y la diva

María Callas, la mujer y la diva

Hace algunos días, estuve viendo en La 2 de Televisión Española un documental sobre la vida de María Callas, la cantante de ópera más famosa de la historia. Nació y se crió en Estados Unidos, aunque su rostro totalmente helénico delataba su ascendencia griega.

Decidí descubrir tanto la faceta pública como la privada de esta soprano cuando hace unos cinco años viajé parando en los pueblos que se encuentran a lo largo del lago de Garda. Paseando por uno de los más bonitos, pude contemplar el exterior de la vivienda donde Callas solía retirarse a descansar y donde vivió con el que fue su marido, Giovanni Meneghini. Se trata de una villa situada en lo alto de un cerro sobre la localidad de Sirmione. La casa tiene una placa en la puerta, que da acceso a un pequeño jardín tras el cual se eleva un edificio de líneas clásicas con la fachada pintada de amarillo. Es uno de los puntos más altos de la pequeña población, considerada la perla del lago de Garda.

De la faceta pública de María Callas, me fascina la voz prodigiosa de esta diva de la ópera y su intensa interpretación escénica. En cuanto a la faceta personal, sabía de su relación con la gran Grace Kelly. Las dos vivieron casi los mismos años, uno más María Callas, quien murió en París a la edad de 53 años. También se codeó con personajes de la talla de: Yves Saint-Laurent, Elizabeth Taylor, Marilyn Monroe, Pasolini y Visconti, entre otros. En palabras de la biógrafa que ha basado su obra en las cartas inéditas de la soprano, "Callas, la cantante, pudo ir por delante en el mundo de la música, pero María, la mujer, fue víctima de las circunstancias". Espero con interés el ‘biopic’ que protagonizará Angelina Jolie en el papel de la ‘prima donna’, titulado ‘María’, que se estrenará en el 2024.

Gema Abad Ballarín. REUS (Tarragona)

España, primera globalización

Carlos I heredó de sus abuelos maternos Fernando e Isabel la Corona de Aragón y la Corona de Castilla. De su padre Felipe, los Países Bajos y de su abuelo paterno Maximiliano I, el Sacro Imperio Romano Germánico. Su hijo, Felipe II, era entre otros títulos rey de España y Portugal, Nápoles, Sicilia y Cerdeña, duque de Milán y Borgoña, soberano de los Países Bajos, rey de Inglaterra e Irlanda, tenía los virreinatos de Nueva España, Perú, Río de la Plata, Nueva Granada, Filipinas, etc. El imperio español abarcaba desde Alaska hasta la Tierra del Fuego, desde Filipinas hasta California, Nuevo Méjico, Arizona, Tejas, Florida, Lousiana, Oregón, Misisipi y hasta Cuba. Dimos la vuelta al mundo, fuimos los artífices de la primera globalización mundial y el real de a ocho fue la moneda de cambio desde oriente hasta occidente. Una historia española muy rica, llena de aciertos y también de desastres, hizo que lo que se había conseguido en trescientos años, en cien se fuera perdiendo, virreinatos, protectorados y todas las posesiones que llegamos a tener en medio mundo. Solo nos falta ahora la desmembración de nuestro país. Sería como un ‘big bang’, explosión-implosión, y acabar con lo que empezaron nuestros Reyes Católicos.

Pablo Marín Villarroya. ZARAGOZA

Peligra la democracia

Habiendo escuchado lo dicho en el Parlamento y los tejemanejes de algunos para mantenerse a toda costa en el poder, España como país democrático, heredero de la Constitución de 1978, con el acuerdo de personas tan dispares como Carrillo, Dolores Ibárruri, Adolfo Suárez, Felipe González, Alfonso Guerra, Manuel Fraga..., produce enorme tristeza, desazón e indignación. A España, algunos la quieren convertir en una dictadura blanqueada. Y el siguiente para atacar será don Felipe, Rey de España. O nos unimos todos los españoles de buena voluntad con diversas ideologías y defendemos el futuro de la España democrática, y la Unión Europea sabe estar a la altura que le corresponde, o nuestra querido país desaparecerá. El firmante no pertenece a ningún partido y se considera progresista. Lucha y luchará por nuestros descendientes. En Zaragoza corrí detrás de los ‘grises’ y en Bilbao viví momentos horribles con la ETA y luché enfrentándome al poder del dictador. No quiero que volvamos a ello.

Miguel Labay Matías. TERUEL

El tramo Ayerbe-Ardisa de la A-125

Echo la vista atrás y recuerdo mis años de infancia en Biscarrués, cuando esperábamos al autobús, que era todo un acontecimiento, y venía por un camino de grava sembrado de baches... Vuelvo a mirar y no me lo puedo creer: han pasado los años y parece que alguien nos quiera condenar a vivir en el pasado, con malas comunicaciones. Galliguera, mi querida Galliguera, ¡cuántas veces te he defendido! Parece que este territorio haya sido marcado en el mapa con el objetivo de enterrarlo bajo el agua o castigarlo al abandono. Hace unos doce años se paralizó la ejecución de la mejora de la carretera A-125, cuando ya se había hablado con los propietarios, como mi padre, al que le expropiaron. Poco después falleció y seguimos sin avanzar en este viejo proyecto. Ahora, de nuevo, el PP lo quiere dejar fuera de los Presupuestos para el año 2024. Es intolerable el perjuicio que supone este retraso para los pueblos por los que transcurre la A-125. Se llenan la boca hablando de potenciar el desarrollo del medio rural, pero está claro que son palabras vacías viendo el estado peligroso de la carretera. Descuidada, sin mantenimiento, estrecha, que dificulta la vida a los vecinos y a otros usuarios de este eje de unión con las Cinco Villas, Tudela, Zaragoza, para disfrutar de nuestra zona y hasta el Pirineo. Pedimos una carretera A-125 en condiciones para este territorio que amamos y defenderemos siempre. Nuestra vida está en juego.

Gabriel de Buen. BISCARRUÉS (HUESCA)

Una exitosa intervención

Estoy muy agradecido por las bondades y el buen hacer del Servicio de Oftalmología del hospital Miguel Servet de Zaragoza. Quiero dejar constancia de la profesionalidad de la doctora-cirujana doña María José Vicente Altabás y de los doctores Larrosa, Güerri, Ferrández, Pérez Oliván, Bambo e Isanta, y de las enfermeras Julia y Verónica, durante la exitosa intervención que tuve en el ojo derecho el pasado 8 de noviembre. Desde el primer momento en que fui diagnosticado con glaucoma y con tensión ocular alta, no cejaron en tratarme con empeño hasta conseguir dominar la situación. Le deseo a todo el personal de Oftalmología unas felices Navidades, y reitero mi más sincero agradecimiento por tener una mejor visión en ambos ojos.

Mario Domingo Berón Umar. ZARAGOZA

Las cartas al director no deben exceder de 20 líneas (1.500 caracteres) y han de incluir la identificación completa del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono). HERALDO se reserva el derecho de extractarlas y publicarlas debidamente firmadas.

cartas@heraldo.es

(Puede consultar aquí todas las cartas al director publicadas en HERALDO)