Cartas al director de HERALDO: La salud mental y la escasez de medicamentos

La salud mental y la escasez de medicamentos

Hay que procurar que la terapia psicológica, y psiquiátrica si fuera precisa, se extienda de forma rápida y eficaz entre los jóvenes. Hace años en las tutorías y docencia encontraba situaciones que no sabía ni a qué respondían ni cómo encarar, hoy puedo saber algo más de esas terapias.

Aunque no todos los asuntos que se relacionan con salud mental tengan una gravedad asignable a psiquiatría, es cierto que hay que acortar el tiempo de espera para las consultas y hace falta una indagación del problema atinada, porque la medicación puede ser muy comprometida. Hay pautas imprescindibles, como el cuidado del sueño, la necesidad de caminar paseando varias horas al día, el control de los horarios, el rechazo de la ingesta de alcohol o drogas… Y aun con tales normas, a veces muy difíciles de cumplir para los jóvenes, hay que recurrir a la medicación, y no entiendo que ciertos medicamentos escaseen en farmacias. Llevamos varios meses en los que las farmacias de Zaragoza no tienen comprimidos de ácido valproico, que se conoce como Depakine, una medicación que suele recetarse con alguna frecuencia para evitar la excitación o euforia asociadas a ciertas enfermedades mentales y si se detiene su ingesta ocasiona serios problemas. Este tema de la ausencia de ciertos medicamentos tendrá una motivación, bien sea por escasez de materia prima o el precio asignado a tal medicamento por el Estado español que no compensa la prioridad y sea más lucrativa para los laboratorios su venta a otros países que paguen más. No lo sé. El desabastecimiento de los medicamentos que se prescriben para algunos casos asignados a salud mental es un problema muy serio, empezar por resolver este problema para quienes lo padecen es prioritario para un sistema de seguridad médica que se considere comprometido con la salud mental.

Javier Fatás Cebollada. ZARAGOZA

Rescatar a Santiago Lorén

El 11 de noviembre se publicó en HERALDO una breve reseña de la vida y obra de Santiago Lorén (1918-2010), hombre polifacético injustamente olvidado; en ella se nombran algunos de sus méritos y se incide en que se le debe rescatar del ostracismo. A Lorén lo conocí en 1966 cuando inicié mis estudios universitarios y en el curso 1971-1972 fue mi profesor de la asignatura de Historia de la Medicina en nuestra Universidad. Aparte de transmitirnos sus amplios conocimientos de historia, nos obligaba a realizar un trabajo para superar la asignatura que, en mi caso, se titulaba ‘Astrología, curanderismo y ciencias ocultas en los siglos XIII y XIV’. Me dio algunas orientaciones al respecto y al final me otorgó la máxima nota. Desde esa fecha solo tuve con él algún contacto esporádico, pero en febrero de 1985 pronuncié en Madrid mi discurso de ingreso en la Sociedad Española de Médicos Escritores, titulado ‘El origen de la ciudad de Zaragoza a la luz de los últimos descubrimientos arqueológicos’, y era preceptivo que me respondiese un socio cualificado de esa Sociedad, que fue, precisamente, Santiago Lorén. Por eso guardo un buen recuerdo de este ilustre aragonés, con el que tuve después algunos contactos, cuando su tiempo lo permitía. Lorén, además de profesor de la Facultad de Medicina, ejerció como ginecólogo, fue escritor prolífico, guionista, ganador de varios premios, como el Planeta en 1953, y autor de varios libros, algunos relacionados con la medicina aragonesa. Fue presidente del Colegio de Médicos de nuestra ciudad y poco antes de fallecer fue nombrado Hijo Adoptivo de Zaragoza. La figura de este belchitano debería ser reconocida como se merece.

Jesús Fleta Zaragozano. ZARAGOZA

La venganza

No hay acto más cruel y arbitrario que la venganza, porque supone en la mayoría de los casos el sufrimiento no solo de la persona de quien nos vengamos, sino de todo su alrededor y provoca que haya víctimas inocentes de la misma. Desde que el nuevo Gobierno de Aragón tomó posesión solo hemos visto actos de venganza: quitar subvenciones a todos los que no son de su cuerda, cerrar colegios que no son de su agrado, volver a plantear proyectos que ya el territorio había resuelto... Pero sin duda hay dos actos –como dice su definición, "ejercicio de la posibilidad de hacer"– que ya me parecen de una impiedad suprema. El primero, recortar las ayudas a la cooperación al desarrollo y el segundo, la abolición de la Ley de la Memoria Democrática de Aragón. Sin duda no debería sorprendernos que esto suceda, solo hay que recordar el mandato municipal del Sr. Azcón, cuyo primer acto ‘democrático’ fue cerrar la peligrosa Ofizina de Lengua Aragonesa, que pretendía realizar actividades para la difusión de nuestra lengua en la ciudad. Actividad que sin duda se podía considerar alarmante para la convivencia. No voy a valorar lo que todas estas decisiones producirán para las personas que consideran que para que haya una verdadera democracia la memoria es fundamental, y no para producir venganza sino justicia. Para todas las personas que consideran que ayudar a los que viven en sociedades que no respetan sus derechos fundamentales es un deber de todo demócrata. Solo quiero manifestar mi rechazo ante tales actos. Pensemos.

Araceli Cucalón Cases. ZARAGOZA

¿Registro electrónico?

La Justicia está anclada en el siglo XIX. He intentado darme de baja de mi puesto y mandé por registro electrónico de Oficina Comarcal de Tamarite de Litera, que los funcionarios firman y dan testimonio, y ahora te piden en papel. ¿Para eso presumía la directora general anterior de ‘papel cero’? De todas formas, dime de qué presumes y te diré de lo que careces. Para unas cosas vale en registro digital, porque ahora vale en cualquier registro de la Administración, y ellos, los de Personal de Justicia, lo piden en papel. No es extraño que la Justicia esté anclada en el siglo XIX, y no la sacarán por muchos programas que digan que tienen. Y si no funciona con registros electrónicos tampoco funcionará el expediente electrónico, que dicen ellos que va a funcionar. En fin, ¿para qué están los servicios de Personal, para ayudar al personal o para jorobar al personal? Siempre me lo he preguntado. Y el equipo de Personal de Salud Laboral tampoco sé para qué está. En Justicia hay muchas bajas por depresión y a veces por acoso, pero nadie hace nada. ¿Para qué sirven esos departamentos, quisiera saber yo, si no salen del Pignatelli no ven la realidad? Ni siquiera se pasarán por las ciudades de la Justicia de su ciudad, y no digamos los pueblos. ¿Para qué ir a los pueblos, verdad? En fin, todo es gracias a nuestros políticos, sean del partido que sean, ya que no les interesa que funcione bien la Justicia. ¿Para qué están estas secciones o departamentos?, me lo puede decir alguien.

Miguel Matías Forniés Abadía. ZARAGOZA

Las cartas al director no deben exceder de 20 líneas (1.500 caracteres) y han de incluir la identificación completa del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono). HERALDO se reserva el derecho de extractarlas y publicarlas debidamente firmadas.

cartas@heraldo.es

