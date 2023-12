Cartas al director de HERALDO: Aragón necesita más psicólogos

Aragón necesita más psicólogos

En Aragón tenemos una media de 5,5 psicólogos y 8,9 psiquiatras por cada 100.000 habitantes. Ambas cifras están muy lejos de la Unión Europea, con una media de 18 psiquiatras y psicólogos para cada 100.000 habitantes.

A la vista de estos datos, es incomprensible que una ciudad como Zaragoza carezca de una Facultad de Psicología pública. Quien desee estudiar Psicología en Aragón tiene únicamente la opción de estudiarla en Teruel o en la Universidad San Jorge, privada. Ambas opciones suponen un desembolso inasumible para muchas familias, impidiendo a estudiantes vocacionales desarrollarse profesionalmente y contribuir a reducir las listas de espera alarmantes en el ámbito de la psicología clínica. Las consecuencias de la escasez de psicólogos en Aragón son patentes: la Consejería de Sanidad manifiesta que las listas de espera en las unidades de salud mental infantil-juvenil oscilan entre dos y diez meses, siendo éste el germen de un problema mayor que afecta ya a una proporción elevada de la población de edad más avanzada. El coste económico y social de los problemas derivados de la salud mental supone el 4,2% del PIB. Sería deseable que nuestros dirigentes valorasen ambos factores para instaurar Psicología en nuestra ciudad, sumándose a los más de medio centenar de grados universitarios. Sin duda, el grado de Psicología en Teruel que imparte la Universidad de Zaragoza debe mantenerse, si bien necesitamos más psicólogos y que la inversión realizada en Aragón redunde en nuestro beneficio. En Aragón residen un total de 1.356.357 personas. El Plan de Aragón Salud 2030 advierte del envejecimiento de nuestra población, el 7,3% tiene más de 80 años y demandarán más profesionales en el campo de la salud y bienestar mental. Quien siembra recoge, sembremos.

Marta Oliván Bascones. ZARAGOZA

Trenes abarrotados

He sido usuaria habitual del tren durante muchos años. No era perfecto, pero era accesible y cumplía su función de transporte público a un precio asequible. Desde que se ha ofertado el abono gratuito, es habitual que el tren no disponga de plazas, y no es posible utilizarlo. El día 25 de noviembre, con billete comprado en taquilla para las 11.38 (no había habido billete para el tren de las 8.33 ), el tren estaba abarrotado, todos los asientos ocupados y los espacios de paso entre vagones llenos de gente. Unas condiciones de hacinamiento, que exagerando un poco recordaban las de los trenes de documentales de hace años en países remotos. Unas condiciones que, asombrosamente, no parecían molestar al resto de la gente, que lo asumían con normalidad. A mí me ha molestado lo suficiente como para ponerme a escribir estas líneas, y me ha recordado el deterioro progresivo, y generalizado, de otros servicios que también deben ser garantizados, como la seguridad en la calle y en el propio domicilio, salubridad en general y convivencia. A esto contribuyen, en este caso, las propias instituciones como Renfe que quizás se ha excedido en la venta de billetes o no ha controlado el acceso al tren de pasajeros sin billete, los ciudadanos incivicos que aunque en su aplicación o en taquilla de venta les digan que el tren está lleno se suben a él, y la mala gestión e indiferencia en esferas más altas que gestionan el dinero de la ciudadanía sin garantizar un servicio público adecuado y sostenible.

Teresa López Giménez. ZARAGOZA

Junticos por Aragón

Siete diputados, liderados por un prófugo, han hecho temblar el panorama político, judicial y próximamente el económico; esto último siempre está en el objetivo final, los flecos. Han sido 392.000 votos. Me imagino en Aragón votando a un partido imaginario, que fuera ‘Junticos’ por Aragón, con 400.000 votos de las 715.000 personas que votamos en el mes de julio. Sin ánimos independentistas, ni referéndum, ni prófugos. Ni con tsunamis (que no tenemos mar) que provocaran quemas de contenedores ni agresiones a policías; todo con buen talante, como somos aquí en esta tierra. Igual ya hubiéramos pactado la liberación de la AP-68, obtenido inversiones millonarias para el Pirineo, la autovía a Jaca, ya estaría acabada la carretera de Benasque, incluyendo salida a Francia por supuesto, y la eterna circunvalación de Huesca. Con unos trenes de cercanías y con estaciones modernas, incluido el reivindicado canfranero, faltaría más. Con la sede de la futura Agencia Espacial Española en Teruel, y en Zaragoza, con la fábrica de baterías, es decir... una carta al ‘rey mago’ que todo lo puede con el dinero de todos. Que vuelvan los bienes y el Archivo de la Corona de Aragón, que no todo es dinero. Además, no hubieran tenido que ir a Waterloo a escondidas. Se hubieran podido reunir en Albarracín, en Alquézar o en Calatayud. O en la sede del Justicia de Aragón. Seguro que se diría, no sin razón, que España tiene una deuda con esta tierra. Tendríamos mucho progreso y muy buena convivencia. Los jueces estarían tranquilos, sin asaltos a la Constitución, sin traductores en el Congreso y sin relator internacional.

Javier Dieste Torres. ZARAGOZA

A vueltas con la energía

Nuevamente sale a debate el asunto de la energía en Aragón y esta vez propiciado por el propio presidente de la Comunidad, que afirma apostar por las renovables para cambiar el ‘modelo económico’ de Aragón. Ya no sé si es una convicción propia o un brindis al sol, lo que sí es más que evidente es que en este momento supone al menos una inoportunidad y una torpeza, cuando estamos a la espera de la anunciada comisión de investigación sobre actuaciones al respecto del anterior Gobierno de la Comunidad, de cuya eficiencia y aplicabilidad ya hay dudas más que razonables; además de que se afronte de una vez la prometida y comprometida regulación de la implantación de renovables en España en general y en Aragón en particular. Recordar nuevamente al señor presidente la sensibilidad e indignación al respecto que existe en la provincia de Teruel por las afecciones y repercusiones que está produciendo la indiscriminada instalación de parques de energías renovables en su territorio. Manifiesta el presidente que Aragón produce el doble de lo que consume. Pues bien, en la provincia de Teruel ese porcentaje lógicamente se multiplica, emigrando la producción, casi en su totalidad, a otras comunidades que ni participan ni quieren participar en la instalación de dichos parques. Es obvio que no es la mejor carta de presentación, al menos ante una parte considerable de la sociedad aragonesa, conmovida y damnificada por su afección directa o indirecta en la implantación desproporcionada e insostenible de renovables.

Félix Bernal Abad. COSA (TERUEL)

Las cartas al director no deben exceder de 20 líneas (1.500 caracteres) y han de incluir la identificación completa del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono). HERALDO se reserva el derecho de extractarlas y publicarlas debidamente firmadas.

