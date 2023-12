Cartas al director de HERALDO: El cambio de opinión sobre la amnistía

El cambio de opinión sobre la amnistía

Hecho primero: Antes de las elecciones generales del 23 de julio, Pedro Sánchez y el PSOE manifestaron pública y reiteradamente que la amnistía no tenía cabida en la Constitución. De hecho, en la anterior legislatura bloquearon, por considerarla inconstitucional, la propuesta de amnistía de Junts y Esquerra.

Hecho segundo: El PSOE perdió las elecciones generales. Hecho tercero: Para ser nombrado presidente, eran necesarios los votos de Junts. Hecho cuarto: Para votar la investidura del Sr. Sánchez, Junts exigió una ley de amnistía y un posterior referéndum de autodeterminación. Hecho quinto: El PSOE, a cambio de los votos necesarios, va a aprobar la ley de amnistía, en este momento ya les parece no solo constitucional, sino que se hace por el interés de España.

Conclusión: negociar con prófugos de la Justicia la tramitación de una ley que consideras inconstitucional, perdonando y olvidando sus delitos, con el único objeto de obtener sus votos para acceder a la presidencia es, simple y llanamente, corrupción, y si encima lo justificas en la necesidad de levantar un muro de protección contra de la derecha, una tomadura de pelo descomunal.

Sr. Sánchez, ¿alguna vez la derecha señaló a compatriotas para que fueran asesinados como hicieron gentes de Bildu?, ¿alguien de la derecha ha sido condenado por terrorismo en la banda ETA?, ¿fue condenada la derecha por perpetrar un golpe de Estado en Cataluña?, ¿cuántos miembros de la derecha son prófugos de la Justicia viviendo en Waterloo? Francamente, si me tocara estar en su lado del muro construiría un pasadizo a la mayor brevedad posible para alejarme de usted y de sus socios.

Antonio Cendoya Méndez de Vigo. ZARAGOZA

La Polifónica Fleta en San Carlos

Qué rabia que algo así no se vea junto a los grandes carteles que anuncian buen jazz o un concierto de nuestro maestro Sabina, mientras salen nuestros jóvenes a picar un aperitivo. En el día 26 de noviembre, el Real Seminario de San Carlos de Zaragoza y su impresionante tesoro barroco se han vuelto a poner de gala para recibir a una Polifónica Miguel Fleta que es, sin duda, como su iglesia, patrimonio de la historia de Aragón. Tras 55 años de andadura y algunos más de preparación para construir de la mano de su director, don Emilio Reina, algo grande, nuestra Polifónica se presenta una vez más en un marco incomparable de gótico, plateresco y barroco. El impresionante retablo dedicado a la Inmaculada, sus púlpitos y esa capilla-panteón que alberga seis magníficos tesoros de Vicente Berdusán, acogen a un grupo de hombres y mujeres capaces de resonar con sus voces en una iglesia que antes fue Sinagoga en el barrio judío de Zaragoza. A día de hoy, bajo la batuta de don Emilio y ya llegando sus componentes casi a la treintena (Miguel Ángel, Isabel, Pedro, Beni, Eduardo, María Ángeles, Antonio, Carmen, Ignacio, Margarita y muchos más...), seguro que van a disfrutar y a hacer disfrutar del momento mientras sueñan, como don Emilio, con esa orquesta que les dé aún más proyección nacional e internacional. Quizás sea el momento de que la Joven Orquesta de Aragón tenga el privilegio de incorporar a la Polifónica Miguel Fleta entre sus objetivos más ambiciosos.

Emilio Guzmán Sánchez. ZARAGOZA

El doctor Sánchez y el doctor Freud

Hogaño, la situación es muy diferente a la de 1945, antaño de temor ahora de certeza, la especie humana desaparecerá. Usted también, Sr. Sánchez. Pero antes le vamos a someter a un examen psicológico del doctor Freud. El citado médico vienés distingue entre el ello, el yo y el superyó. El ello sería la energía vital, que él llamaba ‘libido’, sin normas: amor libre. Véanse los besos aristocráticos a Von der Leyen, y más plebeyos a Díaz. El pico de Rubiales quedaría fuera de concurso. Aparece el yo, quien le aconseja que se case, se casa pero pone una vela a Dios y otra al diablo, alterna el matrimonio con amoríos extra parlamentarios. Finalmente el superyó representa las normas sociales, en este caso constitucionales, que tienen que ser obedecidas, pero se sienten asaeteadas por las fuerzas descontroladas del ello. El sueño de la razón produce monstruos, decía Goya, pues los del ello son todavía peores. De ahí salen todas las guerras y cambios sociales que ha habido a lo largo de la historia, incluso antes, en forma de mitologías y de tabúes. Liturgia esclavista, todos son mentira. Cierto es que, en Argentina, Javier Milei, de 18 ministerios los reduce a 6, mientras Sánchez continúa con 22. Así se actúa cuando no es él quien paga, sino el prójimo.

Isidoro Berdié Bueno. ZARAGOZA

Turismo sostenible

Al igual que la revolución digital transformó nuestra forma de vivir y trabajar, la sostenibilidad generará nuevas fuentes de valor y crecimiento extraordinario hasta estar en todo lo que hagamos, sin ningún género de dudas. Así lo han entendido las autoridades venecianas, quienes el penúltimo jueves de noviembre han implantado el experimento piloto de cobrar 5 euros por persona, a partir del 2024, a la multitud de turistas que visitan esa bella ciudad; eso sí, solo en los fines de semana de algunos meses del año y en determinados horarios. Semejante medida, además de poner el foco en controlar mejor las ingentes masas de turismo de todo tipo que recibe a lo largo del año, rellena las arcas municipales de la más famosa y frágil ciudad turística mundial –indiscutiblemente– y protege a la popularmente conocida como Ciudad de los Canales, y de las calles estrechas, catalogada como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Y es que esta tan arriesgada como controvertida iniciativa italiana –¿por qué no?, pese a la posibilidad de debate o de polémica que seguramente puede conllevar, abre camino a otros bellos lugares (como las costas Brava y del Sol o las islas Baleares o Canarias, entre otros) de nuestro privilegiado país para una vida más sostenible. Aviso a navegantes, pues.

Diego Sánchez Bolsa. ZARAGOZA

La paradoja de la izquierda española

Curioso país este. El viejo lema que dice que ‘Spain is different’ sigue tan vigente como siempre y lo que pasa en esta tierra no ocurre en ninguna otra. Una izquierda nacional muy radicalizada, que no iría junto a la derecha nacional ni a por vagones llenos de salud, dinero y amor, abraza a otra derecha ultranacionalista-separatista cuyos partidos representativos, PNV y Juntos por Cataluña, son, con toda seguridad, el epítome del supremacismo y la xenofóbia en Europa. Todo un esperpento.

Miguel Ángel Bosqued Latorre. EJEA DE LOS CABALLEROS (ZARAGOZA)

