La cosa no va bien

Le parece a usted tal vez que las cosas van mal? Bombardeos en Gaza. La guerra que no cesa en Ucrania, aunque casi no nos lleguen noticias. Las emisiones de efecto invernadero que no dejan de aumentar y que se supone que nos traen o sequías eternas o lluvias devastadoras.

La Antártida que se derrite y la Conferencia del Clima que se reúne en uno de los principales países productores de petróleo, como para dejar muy clara la voluntad de los gobiernos. Los argentinos que se echan en brazos de un vocinglero que habla con los espíritus y se hace asesorar por su perro. Los holandeses que eligen a un radical antieuropeísta. Y aquí, en la patria, indignidades e indignaciones a tutiplén. Sí, es verdad, las cosas no van bien.

El índice de aprobación de Biden está bastante por debajo del de Trump



Pero espérese usted, porque le recuerdo que el año que viene hay elecciones presidenciales en Estados Unidos. Y que se da por seguro que Donald Trump volverá a ser el candidato del Partido Republicano, a pesar de que lo tienen frito con acusaciones y juicios. Y los dirigentes del Partido Demócrata han decidido que lo mejor que tienen para enfrentarse a Trump vuelve a ser Biden. Eso, los dirigentes, porque parece ser que las bases del partido desconfían de la capacidad del presidente por una cuestión de edad, tiene ahora mismo 81 años. ¿Hablamos de edadismo o de gerontocracia o de las dos cosas?

El caso es que el índice de aprobación de Biden, según las encuestas, un 37,6%, está bastante por debajo del de Trump, 42,2%. De modo que sí, tiene usted razón, las cosas están bastante mal.

