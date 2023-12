Cartas al director de HERALDO: La lógica del discurso sobre inmigración

La lógica del discurso sobre inmigración

La inmigración es un tema recurrente para los partidos políticos. También suscita debates sociales en diferentes ámbitos, por lo que la opinión de las personas ante este complejo tema puede oírse en un bar o en la fila del autobús.

Y lo que se oye concuerda con el discurso de Vox, por lo que la lógica que puede aplicarse para comprenderla es que se hace eco de un sector de la sociedad (en Aragón en 2019 obtuvo en 6,08% de los votos, en 2023 el 11,25%): Vox no está diciendo nada nuevo sobre inmigración, pero le ha funcionado. Entonces, ¿para reducir la presencia de Vox en las instituciones, cuyo discurso categoriza a las personas en función de su cultura, hay que modificar lo que se escucha en el bar? Y si es así, ¿cómo incidir en lo que una persona dice sobre otras personas que deciden emigrar para mejorar sus condiciones de partida? Iniciativas llevadas a cabo desde hace años, y que hay que reforzar, como la Estrategia Zaragoza Ciudad Antirrumores responden a estas preguntas; la base científica igualmente describe la migración como un proceso natural de la humanidad y, en el siglo XXI y en España o Aragón, es un fenómeno social necesario para nuestro desarrollo económico y consistente en la necesidad del mercado laboral aragonés de personas que ocupen puestos de trabajo que no requieren formación específica, y que no quieren los autóctonos. Personas que tienen hijos que rejuvenecen la sociedad aragonesa y han generado crecimiento demográfico en Aragón, ya que el crecimiento vegetativo de los autóctonos es nulo desde finales del pasado siglo: la categorización sobre las personas de origen extranjero que realiza Vox es interesada, responde a la lógica de su discurso, basada en una instrumentalización (cosificación) sobre personas que eligen Aragón para mejorar sus vidas.

Éxito del Gobierno de Aragón

Han pasado seis meses y algunos días desde las últimas elecciones municipales y autonómicas. Podría ser un buen momento para hacer un balance preliminar de las actuaciones de los nuevos ejecutivos de ambas entidades, pero en mi opinión ese tipo de análisis no dejan de ser más efectistas que eficaces. Por prematuros, no los veo ni útiles ni oportunos. Pero voy a hacer una excepción, creo que la ocasión lo merece, y voy a resaltar un gran éxito, totalmente inesperado, del nuevo Gobierno de Aragón, y que no es otro que la total erradicación en nuestra Comunidad del ‘bullying’, sí, del acoso escolar. Según las estadísticas, en los colegios de Aragón se comunica anualmente una media de 370 situaciones conflictivas, de las que se derivan entre 20 y 30 casos de acoso escolar. Pues bien, de la noche a la mañana el Gobierno de Aragón ha acabado con esta lacra. Al menos eso es lo que se deduce de su decisión de ‘apagar’ el teléfono de ayuda que venía manteniendo desde hace unos años y desmantelar el equipo de psicólogos que se encargaban de su cobertura, dejando sin un rayo de esperanza a las víctimas, familiares y colegios. Ya se sabe, si no tenemos conocimiento de un problema, el problema no existe. Asunto zanjado. ‘Bullying’ erradicado.

Hay ángeles sueltos

Hace unos días, al coger el autobús, que se había quedado bastante apartado de la acera, mi mujer intentó subir, pero estaba tan alto que se quedó sentada sobre su pierna doblada y no se podía levantar. Varias personas, muy amables todas, intentaron levantarla; no había manera. El autobús, parado. Ella, quejándose. De momento, de entre el pasaje, salió un joven, su fisonomía no parecía española, aunque hablaba perfectamente nuestro idioma: «¿Me permiten?». Él solo cogió a la caída por las axilas y, como si fuera una pluma, la levantó casi sin esfuerzo. La acompañó hasta un asiento que le cedieron, le preguntó si necesitaba algo más y, al decirle que no, regresó a su sitio y siguió como si no hubiera pasado nada. Aclaro que también el conductor se interesó por su estado. Cuando mi mujer se repuso un poco, buscó con la mirada a su benefactor y le dio las gracias, él contestó con una sonrisa, como si hubiera hecho una cosa normal, sin importancia. Y continuó con su móvil. Al abandonar el autobús, se ofreció para ayudarla a bajar. No hizo falta y una vez más le dimos las gracias. Regresó a su sitio y continuó con sus mensajes, como esperando una nueva oportunidad de ayudar a otra persona. Como siempre estuvo de frente, no pudimos verle las alas.

Lágrimas por la Laboral

La Universidad Laboral de Zaragoza fue un centro docente puntero; los que allí trabajamos (quien esto firma fue profesor de Matemáticas 15 años), lo consideramos un centro magnífico, que recibió el premio Ricardo Magdalena de Arquitectura. Dijeron que el edificio tenía aluminosis, aunque más bien padecía otra enfermedad que por estos lares afecta a muchos edificios de interés: abandono y desidia, amén de la falta de iniciativa para darle otros usos. Me vienen a la memoria la Escuela de Artes y Oficios, el palacio Fuenclara, lo que queda del Teatro Fleta (¿también tenía aluminosis?), las butacas de Loscertales, las Murallas Romanas (totalmente desprotegidas), etcétera. Decía en otro artículo que la Universidad Laboral era «un edificio histórico por el que casi nadie ha llorado», pero creo que alguna lágrima de antiguas alumnas sí que ha habido, y también la profunda tristeza de muchos de los que allí trabajaron y de los que dedicamos nuestros mejores años a la noble profesión de enseñar.

Preparando el 2024

La llegada del festivo diciembre es ocasión de hacer balance del año que se acaba y planes para que todo sea mejor en el próximo, y bisiesto, 2024. Las ciudades se engalanan con luces, belenes y árboles navideños. La luz es la protagonista de los días finales del año, pues desde el 21 de diciembre, con el solsticio de invierno, los días se alargan y las noches se acortan. Es el lento regreso hacia un nuevo verano. Es curioso, los días fríos anuncian los futuros calores y los calores estivales van preparándonos para el invierno. Es la asombrosa armonía de la Creación. Todo está en su sitio y cuando le corresponde, ni antes ni después. Ahora hay que lograr el bienestar en sitios cerrados y caldeados, abrigar el cuerpo, salir menos y estar más tiempo en casa, disfrutando cada uno, solo o acompañado, de sus propias veladas. Para divertirse sólo hace falta ponerse a ello. La Navidad se encargará de despedir el año a golpe de doce campanadas el 31 de diciembre, y así 2024 empezará su camino. ¡Que vivamos con salud para verlo!

