Cartas al director de HERALDO: Una ceremonia con el coro Amici Musicae

Una ceremonia con el coro Amici Musicae

El pasado 28 de octubre se celebró, en la iglesia barroca de Nuestra Señora del Portillo, en Zaragoza, un acto religioso. Era la boda de David. Tuvimos el honor de oír cantar la misa al coro Amici Musicae.

Su prestigio, merecidamente ganado y reconocido durante muchos años, se manifestó en cada canto que la ofrenda requería. Su sonido fue sensible y emocionante. Sus voces fueron mágicas y, en cada instante, un desafío de armonía, ritmo y melodía.

En el ámbito del templo, las notas fueron claras y nítidas, los cantares suaves y sonoros. La iglesia se llenó de una melodía angelical, mientras retumbaban en todo el lugar los ritmos como dulce sonido celestial, en medio de un silencio de admiración y respeto. En el cielo, con vuestra voz, dibujasteis el color de unos tonos admirables, que enamoraron y dejaron grabado, en nuestros corazones, el recuerdo de una celebración que fue el delicioso sonido de los propios ángeles.

Divino será, eternamente, el Ave María cantada por la soprano Vanesa García Simón. Y admiración también para el cura de la parroquia en esta misma misa. Alabó a Dios y al coro y de su sermón hizo una reflexión sobre el matrimonio, el amor, los hijos, las dificultades y las alegrías. También de ilusiones y esperanzas. Mágica, su homilía. Certero, su sermón. Admirable, su humanidad.

Coro y cura, dejasteis un aroma de felicidad, de aleluya, de gloria. Celebrasteis un acto religioso sublime, que quedará siempre en nuestra memoria. El agradecimiento, inmenso. El honor, inolvidable. El sentimiento, en el alma. Coro Amici Musicae, cantasteis al amigo, al compañero. Es el vuestro un cantar infinito, incluso sin David.

Jesús Añaños Vinué. ZARAGOZA

Armarios saturados de ropa

"Tengo el armario lleno de ropa, este año no me compro nada", frase oída frecuentemente. Pero no se cumple... Motivo: las campañas de descuentos como ‘black friday’ animan a gastos innecesarios, a esto añadir las próximas fechas dadas a realizar regalos, muchos de ellos ropa. Todo ello dejará paso a la mala conciencia cuando una mañana más, a la hora de seleccionar una prenda, tu armario está atestado. Y decides llevar algunas prendas a una organización benéfica. Pero las ONG o Greenpeace alertan de que las prendas que se donan no tienen muchas veces el destino que los consumidores creen. Nos recuerdan que la solución para frenar el devastador impacto de una industria textil cada vez más destructiva se encuentra en algo tan simple como el arte de coser. Puede ser que viniendo de una familia de costureras, mi madre fue modista, reparar, cuidar, mantener y valorar la ropa te hace transmitir a las generaciones nuevas que esa caja de agujas, hilos y botones que solía estar en todas las casas y actualmente puede que lo esté en muy pocas es la solución para una compra más equilibrada de ropa y complementos. Quizá seríamos más felices si nuestras prendas viniesen de una reconversión especial y personal que tú misma les has dado.

María Luisa Alonso Alcalá. ZARAGOZA

El barómetro matinal en un bar

Uno de los barómetros donde mejor se mide el sentir de la población con la actualidad es cualquier bar a las seis y media de la mañana. Allí confluyen gentes de todo tipo, religión, color, ideología, etc. Unos han acabado su jornada y se van a casa, otros llevan parte de la noche trabajando y otros comienzan su jornada. Normalmente el ambiente a estas horas es tranquilo, pero últimamente se caldea cuando en la televisión se habla de los pactos de investidura. Es salir ese tema y la gente salta como un resorte. Curiosamente todos coinciden en que, por decirlo suavemente, se ha cedido muchísimo y va a crear muchas desigualdades entre españoles. Personalmente creo que los pactos son buenos, de hecho en la vida todo son pactos, un matrimonio es un pacto, igual que un contrato laboral. Pero esto es algo más serio, es el futuro de un país, y pactar con gente que ha declarado abiertamente que no quiere a dicho país no puede traer nada bueno. Se van a crear brechas entre comunidades que ya veremos si en el futuro hay forma de subsanar o se convierten en heridas que están constantemente supurando. El ‘todo vale’ no es la mejor solución para gobernar. En fin, disfrutemos de estos días de otoño y esperemos que el invierno sea suave en todos los sentidos.

José Manuel Tovar Barrios. PEDROLA (Zaragoza)

Agradecimiento al Royo Villanova

Nos gustaría hacer público nuestro agradecimiento al Hospital Royo Villanova de Zaragoza, en especial al personal de la planta número 2 del mismo, por el apoyo humano y la calidad del servicio que prestaron a la grave situación que atravesó nuestro hermano Joaquín. Tanto a la anestesista, doña María Pilar Acín Lázaro, como a la traumatóloga, doña Laura Malo Finistra, así como al personal de Administración, Admisión, enfermeras, auxiliares, servicio de limpieza, etc., sin olvidar a los sacerdotes, todos demostraron en todo momento su gran nivel profesional. Todo ello nos hace valorar muy positivamente el sistema sanitario público, en contraposición con otros planteamientos excesivamente críticos con el mismo. Reiteramos nuestro agradecimiento no sólo por la calidad profesional, sino también por el trato humano que se nos ha dispensado.

Leonor y Teresa Villuendas Gil

ZARAGOZA

¿Regalar móviles?

Se acerca la Navidad, ¡los Reyes Magos nos visitarán! Hay que darse prisa y escribir la carta (si uno ha sido bueno, claro). Habrá más de un joven de nueve a quince años que pida su primer o segundo móvil, pero... ¿están preparados para recibir un regalo así? No, carecen de preparación para utilizar lo mismo que utiliza un adulto. Un niño es un niño, salvo que queramos que tenga ya su primera red social, su primer chat o su primer juego descargado con un anuncio entremedias donde se ofrezcan cinco euros gratis para apostar ‘on line’, en cuyo caso seguirá siendo un niño pero no soñará e imaginará como tal. Hay que estar pendientes. Sí, la idea del ‘nativo digital’ es falsa, no nos engañemos, por muy cómoda que parezca. Si a un bebé de poco más de un año no se le pone un teléfono delante no sabrá subir o bajar la pantalla. Nadie nace conociendo cómo emplear un móvil, tampoco los niños de hace siglos nacieron sabiendo emplear la imprenta o manejar la rueda, aprendieron luego, alguien les enseñó. Por tanto, únicamente nos queda hacer un llamamiento a los Reyes Magos: que dichos regalos supongan un compromiso responsable. Nos ahorraremos problemas dentro de unos años.

Alejandro Bello Soriano. ZARAGOZA

