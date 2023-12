Cartas al director de HERALDO: Una inoperante presidencia europea

Una inoperante presidencia europea

Desde el pasado 1 de Junio, España ha ostentado la presidencia de turno de la Unión Europea. El balance que se puede hacer de este periodo es más bien negativo y poco satisfactorio para los españoles.

El presidente del Gobierno ha estado más ocupado de los asuntos de política interior, tras las elecciones del mes de julio, que de los asuntos comunitarios. La precaria situación de los socialistas y sus socios comunistas de Sumar-Podemos ante los problemas de la investidura del Sr. Sánchez ha derivado en pactos ‘contra natura’, aliándose con los partidos más radicales e independentistas del arco parlamentario. Y ello le ha condicionado sus relaciones con el resto de los países de la UE, que no daban crédito al Gobierno que se ha presentado en España, después de las increíbles cesiones al fugado Puigdemont que se han publicado en los medios. Se ha empezado a pedir explicaciones desde Europa sobre los pactos para la ley de amnistía, que según muchos juristas independientes puede ser contraria a la Constitución. También se pide explicaciones por parte de gobiernos europeos, como Holanda, Alemania o Finlandia, del uso de los 40.000 millones entregados al Gobierno español como ayudas a las empresas para salir de la crisis. Y se cuestiona el perdón de 15.000 millones de la deuda catalana del FLA, que si se hace extensivo al resto de las comunidades autónomas, por solidaridad, supondría a las arcas del Estado, según los técnicos de Hacienda, perdonar cerca de 57.700 millones de euros, parte de los cuales se supone que vendrán del dinero que llega de Europa. El próximo 31 de diciembre, el Sr. Sánchez dejará la presidencia de la UE con más pena que gloria por su poco acertada e inoperante gestión.

José Martín Escudero. ZARAGOZA

¡Música, abuelo!

Hay días en que tu estrella y tu recuerdo alumbran más fuerte; el día de Santa Cecilia, Día de la Música, es uno de ellos. Y aunque hace años que no estás con nosotros, tus recuerdos siguen presentes por toda la música que nos enseñaste a tus nietos. Un regalo inmaterial, un legado dentro de nosotros para siempre. Ese germen que inoculaste y que más adelante, en el Conservatorio, pudimos desarrollar. Desde el cielo, abuelo, seguro que sigues escuchando música en algún lugar; como en los días de fiesta, desde tus campos en San Antonio, seguro que resuena alguna canción. Gracias por enseñarnos ese lenguaje universal para todos los seres humanos, como forma de entendernos, que es la música. Con el que expresar sentimientos, ánimos y provocar todo tipo de emociones. Tú nunca nos dejarás, por el recuerdo en cada nota, en cada sonido y en cada canción, que nos hace volver a ti. Tú que nos sigues oyendo desde algún lugar, nunca nos dejes de escuchar. ¡Que suene fuerte la banda!

Fernando Garza Marín. GOTOR (ZARAGOZA)

Turismo y comercio contra la despoblación

Hace algunos días, la Asociación de Turismo y Comercio de la Comarca del Aranda (Acactur) realizó la primera Feria de Comercio y Turismo y contra la Despoblación de la Zona en el Pabellón Municipal de Brea de Aragón, en el que se dieron cita más de treinta comercios de los pueblos que forman esta comarca. El fin de esta experiencia es dar a conocer lo que puedes encontrar en los numerosos negocios locales. Se trata de productos únicos y tradicionales que existen junto con el turismo en la cara oculta del Moncayo. En la jornada no faltó el coloquio sobre la despoblación, con los expertos Víctor Calvin, de la Asociación Cultural Grio, profesor de iniciativas, rurales y asociacionismo; Andrés Rodríguez Climent, de la asociación Acobija, dedicada a la conservación del medio rural del Alto Jalón, promotora de actividades en el medio natural; Ángel Escorihuela, de la Asociación contra la Despoblación del Medio Rural, que apoya a nuevos pobladores e iniciativas en el medio rural. Esta primera Feria, promovida por Acactur, promete seguir con más eventos. Y hay que señalar la preocupación generalizada de la sociedad, porque en una década en la Comarca del Aranda se han perdido más de dos mil habitantes entre los trece municipios que la forman, y el tejido industrial ha mermado por la crisis del calzado y la falta de poner en marcha una necesaria reindustrialización con urgencia.

Francisco Tofe Andrés. ILLUECA (Zaragoza)

Pomer, cerca de las estrellas

La comarca del Aranda, el sur del Moncayo, tiene unos valores paisajísticos y culturales realmente impresionantes y desconocidos. La soledad es uno de sus atractivos y también su maldición. Cuando se escribe de un rincón olvidado como Pomer, estaría bien hacerle una visita para no cometer errores. Como decir que está cerca de Sos del Rey Católico. Está cerca de Purujosa, de Calcena y de Aranda. De historias de pastores y bandidos. Y sobre todo está cerca de las nubes y las estrellas.

Claudio Joven Uriol. MORÉS (ZARAGOZA)

Prepotencia e iluminación navideña

Los dirigentes políticos de algunas autonomías están tirando millones de euros para demostrar quién es el más famoso en la iluminación navideña. Vergüenza les podía dar de gastarse esa millonada en la instalación más el consumo que origina, teniendo en cuenta que hay miles de familias que no pueden poner una estufa para calentarse porque no tienen recursos. Es lamentable que tengamos dirigentes con tan poca sensibilidad hacia el pueblo que solo se acuerdan de él cuando se acercan las elecciones. ¿El que ha diseñado estos árboles navideños se ha parado a pensar el verdadero riesgo que conlleva un árbol de dimensiones descontroladas? Y digo esta palabra porque con estas dimensiones de altura, ¿se han parado a pensar si tenemos unas tormentas de viento huracanado, que cada día son más habituales, de 120 km/h o más y ocurre una desgracia por el derrumbe a quién le echaremos la culpa? Yo creo que la responsabilidad correrá sobre la persona que lo encargó, bien sea porque quiere destacar más que los demás o porque hay unos intereses económicos por medio. Las fiestas navideñas se demuestran a los ciudadanos con sensibilidad, atenciones a los más necesitados y tener ese gusanillo en el estómago de que hay muchos seres humanos que no tienen ni lo básico para poder vivir. Sé que el mundo es así, pero me repatea las tripas que se tiren miles de millones en cosas que no solucionan la vida de muchos ciudadanos necesitados. Esperemos que a los políticos se les abra el cerebro con tanto alumbrado navideño y den un poco de luz a los más necesitados.

José Sierra Calvo. ZARAGOZA

