Cartas al director de HERALDO: La egolatría y la soberbia también hacen la guerra

La egolatría y la soberbia también hacen la guerra

Hay guerras y guerras. Es terrible lo que está pasando en el mundo, pero este mundo se adapta… triste situación. Los poderes extraños que ya no necesitan convencer para mantenerse y para medrar también matan. Y lo verdaderamente nefasto de estas formas del poder es que los ciudadanos recogen el mal ejemplo de quienes debieran ser el modelo en defender los valores que sostienen a una sociedad, y así, parte de esa sociedad, la más débil, se siente incapaz de sostener sus propios valores frente a la soberbia y la egolatría porque no ve dónde apoyarse.

Si usted, querido lector, ha mantenido los valores morales al gobernar a su familia, no creo que sus hijos formen parte de esa sociedad que no tiene argumentos, o no tiene razón, pero consigue vencer al oponente con alguna forma de violencia. Debería enseñarse el respeto a la ley y a la justicia, como alma del gobierno de un país, de una sociedad y de una familia. Pues "el que quiera amar la vida y ver días buenos, reprima su lengua de lo que es malo, y sus labios de hablar engaño; antes bien, apártese de lo que es malo y haga lo que es bueno; busque la paz y siga tras ella" (1 Pedro 3:10,11). Si lo que estamos viendo es el sabotaje a la ley y a la justicia por cualquier clase de interés, así estamos abocados al caos. Recuerdo que en mis viajes a Múnich en los ochenta, me sorprendía el silencio y la fácil convivencia en una ciudad de millón y medio de habitantes, capaz de albergar a cinco millones de visitantes durante la feria de la cerveza. Aquella ciudad era la prueba de un buen gobierno. Seguramente las cosas estén cambiando también allí. Hoy las formas correctas dan risa, ni hacen falta para gobernar, ni representar, ni conquistar siquiera a una chica. ¡Un momento!, tengo que huir de la calle, el humo del cigarro de… se me está colando en los pulmones.

José Luis Sancho Sánchez. ZARAGOZA

Mercadillo solidario

Las Conferencias de San Vicente de Paúl organizamos un mercadillo solidario de artesanía navideña, del 29 de noviembre al 4 de diciembre en la plaza Santa Cruz (edificio Fundación San Valero), de 10 a 14 y de 17 a 21. En él venderemos belenes, adornos, centros y coronas realizados con elementos naturales, confeccionados artesanalmente por nuestro voluntariado. Habrá un punto de recogida de adornos navideños de otras temporadas, para su reutilización. El dinero recaudado irá destinado a la obra social de las Conferencias en Zaragoza (C/ San Pablo, 42), donde damos clases gratuitas a persona en riesgo de exclusión para ayudarles en su proceso de integración en el mundo laboral, así como al reparto de alimentos para personas desfavorecidas del barrio de San Pablo. ¡Esperamos vuestra visita!

María Alcrudo Abadía. Conferencias San Vicente de Paúl

La bandera es de todos

La bandera de España ondea en los acontecimientos deportivos en los que se compite en nombre de España. Esto está bien. Todos queremos que gane España, que ganen los deportistas españoles, y con la bandera lo expresamos. Sin embargo, me hace reflexionar que la derecha y la extrema derecha ondeen la bandera de España para reivindicar sus políticas. Porque las banderas indican al que te ve quién es el que realiza esta reivindicación. Y no es solo el ‘con qué’ sino el ‘cómo’. En las elecciones municipales y autonómicas la derecha consiguió más poder y en ningún lugar hubo revueltas ni quema de contenedores ni violencia. Ni con banderas ni sin banderas. Pero en las elecciones generales la derecha tenía una expectativa que no se ha cumplido. Las banderas de España, fuera de lo deportivo, se ondean ahora para atacar a otros, a las organizaciones de izquierda o a las que no coinciden en el planteamiento territorial o político de las derechas. Hace unos años Angela Merkel, en un acto electoral de la CDU, le quitó de las manos a una persona una bandera alemana. A esto me refiero. La bandera común solo debería ser ondeada en actos comunes, no en actos de parte. Si esto sigue así, la bandera rojigualda representará cada vez más a las derechas.

José María Martínez Marco. ZARAGOZA

Un presidente títere

Hace unos años muchos dijimos que el Sr. Puigdemont nos parecía un golpista. Qué error, qué inmenso error. Lo que es el Sr. Puigdemont es un genio. El aspirante a presidente del Gobierno de España envió, para negociar con él, a un compañero de partido y con indicaciones precisas: "Tú llegas allí, te haces la foto, te bajas los pantalones, y que sea lo que Dios quiera". Así fue. El enviado (que era un santo) cedió hasta el punto de que todas las asociaciones de jueces y magistrados (las de izquierdas y las de derechas) sacaran un comunicado conjunto diciendo que lo pactado era peligrosísimo por atentar contra la separación de poderes. Haciendo oídos sordos, el candidato subió muy contento a la tribuna y nos dijo todo aquello tan bonito del "marco de la Constitución", la "convivencia", etc. Tan contento estaba que se reía a mandíbula batiente. ¿De quién se reía? Se reía de todos los españoles, de los que no le votaron (la mayoría) y hasta de los que le votaron y de sus compañeros del PSOE (a los que ha jibarizado y reducido a la condición de palmeros ). Cuando acaba el guiñol el público aplaude no a los muñecos sino a los titiriteros que mueven los hilos. Enhorabuena no al presidente (títere) electo, sino al Sr. Puigdemont.

José Noguero Olivar. CASTILLAZUELO (HUESCA)

España, de luto

El luto es una tradición profundamente arraigada en la cultura española. Esta práctica es considerada como una muestra de respeto y honor hacia los fallecidos y sus seres queridos. El día 16 de noviembre de 2023 se produjeron dos fallecimientos, el de la Democracia española y el del Estado de derecho. En el velatorio, instalado en el Congreso de los Diputados, presidió el duelo D. Pedro Sánchez Pérez-Castejón y levantó acta de los fallecimientos D.ª Francesca Lluc Armengol, conocida como Francina Armengol. Lo que no es tradición en España es que los asistentes al duelo, en la capilla ardiente, sonrían y muestren alborozo. Lo habitual, siempre, ha sido permanecer en silencio, con tristeza y dolor, hablando en voz baja. No fue así y la tradición la rompieron, especialmente, 121 personas que se encontraban presentes en su condición de diputados socialistas. El número de días de luto puede variar. El luto de mayor duración lo fue en Tailandia, un año, por el fallecimiento del rey Bhumibol Adulyadej en 2016. Es muy posible que, desgraciadamente, en España tan largo período de tiempo se supere afectando a millones de españoles en su condición de seres queridos de los fallecidos. Cabe recordar que en tiempos pasados los familiares, durante un cierto tiempo, portaban brazalete negro en el brazo derecho como expresión de condolencia.

Joaquín Mañeru López. ZARAGOZA

