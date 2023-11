Vacunar a los menores

El servicio aragonés de Salud Pública anima a vacunar contra la gripe a los menores de 5 años ante la baja cobertura en esta franja de edad, un 28%, y por la necesidad de incrementar la inmunización de los bebés y los niños.

Las autoridades sanitarias insisten en que se trata de una vacuna que, además de gratuita, es segura y eficaz. Los datos demuestran que la gripe infantil no es un catarro cualquiera, puede conducir a problemas de sintomatología grave e incluso ingresos hospitalarios. La sociedad debe tomar conciencia de que la gripe no es una enfermedad banal y no está exenta de complicaciones, especialmente entre los más pequeños. Por ello, dejándose guiar siempre por los correctos fundamentos científicos, es preciso insistir en los beneficios de la vacunación.

Este año, el plan de vacunación de la gripe incluye por primera vez a niños sanos de entre 6 y 59 meses, tanto en Aragón como en el resto de las comunidades. Se ha hecho así porque este grupo de edad es el más vulnerable a la gripe, después de las personas mayores. Durante mucho tiempo, ni la sociedad ni los propios sanitarios han sido conscientes de la importancia de la gripe en la infancia, pero las estadísticas revelan que todos los años hay hospitalizaciones y muertes de niños por esta causa. Además, son los mayores transmisores. Los datos demuestran también que en los países en los que ya se vacuna a los niños sanos se observa un descenso marcado de los casos de gripe en adultos. La experiencia vivida durante la reciente pandemia ha dejado claro el extraordinario valor de las vacunas para frenar virus tan peligrosos como el de la covid-19. La ciudadanía española, en la que escepticismos o negacionismos irracionales parecen darse con menor intensidad que en otros países occidentales, debe seguir viendo las vacunas como un aliado de su salud.