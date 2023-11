Cartas al director de HERALDO: Defender y promocionar lo nuestro

Defender y promocionar lo nuestro

Antonio Banderas, el actor malagueño, es un embajador de su tierra allá donde va. Ejemplo de sentido de permanencia, siempre que puede no duda en presumir de ella, tanto en discursos como en la televisión o incluso en las redes sociales.

Sabe sacar partido de su fama, debido a su trayectoria como actor dentro y fuera de nuestras fronteras, capaz de atraer galas y festivales de artistas de talla mundial que dan prestigio y marca a su querida Andalucía. La última, la presentación de los premios Grammy. Me cuesta encontrar un paralelismo en mi querida tierra, no solo en el caso del malagueño, sino de tantos otros de su comunidad que siempre la llevan por bandera. Si pienso en artistas de talla internacional, me cuesta encontrar alguno de los nuestros, donde fuera de Aragón ejerzan con ese sentimiento tan arraigado. Quizás ese cierto desapego también se refleja en lo colectivo. Zaragoza ha sido elegida Capital Europea del Deporte 2027, título que situará a nuestra ciudad en el centro del deporte, con lo que conlleva ese galardón por el impacto económico, nuevas infraestructuras y grandes eventos deportivos. Algo que debería alegrar a todos, independientemente del color político y por el bien general, aquí la oposición en bloque se desmarca y critica dicha candidatura, demostrando una falta de empatía hacia quienes les eligieron para hacer de Zaragoza una ciudad mejor. Tampoco el centralista Gobierno central ha estado por la labor a la hora de apoyar nuestra candidatura. Unos y otros, causantes para ese empate en una igualada votación, para que la celebración en 2026 pesara más y que fuera Nápoles la elegida, por el decidido apoyo del gobierno italiano y de un ayuntamiento unido.

Daniel Gallardo Marín. Garrapinillos (ZARAGOZA)

¿No se dan cuenta?

Isabel Díaz Ayuso dice que vivimos en una dictadura, insulta al presidente del Gobierno y después en vez de disculparse hace bromas sobre ello. Esperanza Aguirre va a Ferraz a jalear las protestas contra el PSOE. Cincuenta exmilitares piden un golpe de Estado y el PP no tiene nada que decir. ¿No se dan cuenta de que muchos prefieran tragarse el sapo de la amnistía antes que un posible gobierno de PP-Vox? ¿No se dan cuenta de que ocho partidos, tres de ellos conservadores, han apoyado la investidura de Pedro Sánchez? Por cierto, yo creía que a Cibeles se iba cuando se ganaba. En fin.

Edmundo Bueno Guinea. ZARAGOZA

¡Es usted un facha!

No sé cuándo empezó, pero parece que me he convertido en un ‘facha’. Son muchas las personas que utilizan este término para englobar determinados comportamientos y unirlos con actitudes, caracteres y formas de proceder. Hace tiempo creía que este término se refería a la representación pordiosera de la imagen, del aspecto. Luego he visto que se daba el significado de ‘facha’ a algo relacionado con la ideología fascista. Hoy veo que cada día abarca mucho más, pues quieren englobar todo lo que entienden como no progresista. Con el término se pretende englobar comportamientos y formas de actuar ligados a determinada personalidad, manifestada en diversas formas de proceder. Dicen que la personalidad es resultado de las experiencias de un individuo, de la forma de procesar y responder a la información que recibe en su ambiente. Vamos, que según con quiénes comparto vivencias y experiencias tengo muchas posibilidades de acabar afín a la personalidad del grupo. Pues puede que sea mi formación, las experiencias vividas, el entorno u otros condicionamientos, pero no sé cuándo me volví facha. No creo en la formación sexual que se imparte en los colegios, ni que sea función de ellos, tampoco creo que se deba recoger en España a todo inmigrante ilegal que se lance al mar, no creo en la acusación generalizada del hombre como agresor de mujeres, no creo en el adoctrinamiento de la sociedad forzando la propaganda de familias homoparentales, monoparentales, unipersonal es u otras de denominación peculiar, no creo en la amnistía dentro del Estado de derecho. Sí creo en la ayuda al necesitado en España o en países extranjeros, sí creo en la formación transversal de los hijos dentro de la familia o fuera si se requiere, sí creo en la existencia de diversidad de familias o de la condición del hombre y la mujer, sí creo en la especial protección de la mujer, sí creo en el Estado democrático y de derecho, sí creo en el conflicto trabajador-empresario y en la necesidad de acuerdos, sí creo que los valores ensalzan al hombre o a la mujer y las virtudes les dignifican: la verdad, la solidaridad, la palabra dada, el amor a España, la lealtad, el respeto, la honradez, la justicia. Amar y sentir zozobra, emoción o nostalgia por la tierra donde he nacido y vivido, por las vicisitudes vividas y compartidas con muchos es algo que nos debe honrar. Nunca me gustó el progresismo del ‘y ahora a colocarse y al loro’ ensalzado en 1984 por un alcalde de Madrid, que seguro que nunca imaginó la trascendencia que tuvo la droga en la sociedad española. Con todo, no sé cuándo me volví un ‘facha’, tal vez será que quien me califica no sabe cómo tapar sus vergüenzas.

Luis Vernet Gómez. ZARAGOZA

El tiempo pasa, quedan los recuerdos

Ver el tiempo pasar a mi lado. Los calurosos días del verano quedaron atrás y ya estamos en el otoño, con sus días frescos y ventosos. Recuerdos que inundan mi memoria. Tiempos pasados, momentos de infancia y juventud, personas que formaron y forman parte de una vida y que se marcharon como un tren que no esperó al último viajero. Preguntas surgen en mi mente. ¿Por qué no llegué a despedirme? ¿Por qué los perdí? Melancolía, rabia y tristeza se entremezclan en un cóctel de difícil sabor e imposible de digerir. Así es la vida, un viaje en el que nunca sabes cuándo vas a perder el tren o cuál es la estación de tu destino, en la que un día tendrás que bajar. En el trayecto de la vida hay sorpresas, unas agradables y otras no tanto. Lucha entre el niño del ayer y los ojos del ahora que ven la verdad desde la mirada de la inocencia, de ese Peter Pan que no quiso creer que la vida tiene fin y que en ocasiones llega antes de lo esperado. Miro fotos, recuerdo instantes, momentos vividos que dejaron huella en mí y que el tiempo nunca podrá borrar. El anhelo de aquellos tiempos sangra en ocasiones y cuesta cicatrices. Puede ser por la forma en que se fueron, pero seguro que también es por esa huella que dejaron en mí. "Para aquellos seres de luz que con su alegría hacían de la vida una sonrisa".

Emilio Casanova Pinilla. ZARAGOZA

