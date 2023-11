Fuimos a ver ‘Los asesinos de la luna’ de Martin Scorsese. Aun con la presencia ‘macbethiana’ de Robert de Niro –qué actorazo-, la película se me hizo insoportable a ratos. El exceso de metraje se ha puesto de moda y la mayoría de las veces lo considero una falta de respeto al espectador.

Al día siguiente quedé con una buena amiga con la que suelo compartir gustos cinematográficos. A ella le había encantado la película de Scorsese, y le había gustado ‘Oppenheimer’, de la que estuve a punto de salirme porque no soportaba la música. Pensé entonces que soy como José Luis Garci, que me he quedado en el cine clásico con muy pocas excepciones. Pero no soy tan rara, me digo, pues me gustó bastante ‘El inconveniente’, con una maravillosa Kiti Mánver, que pasaron en el programa ‘Versión española’ de RTVE.

Algo parecido me pasa con respecto a los vinos. Mi amiga habla del enólogo Suckling, que yo no conozco, pues ya no me fio de los críticos famosos. Prefiero un vino blanco a base de uva Macabeo de Miedes sin pretensiones que cualquier blanco sofisticado que me da acidez de estómago.

A veces, por querer ser honestos con nuestros propios gustos, caemos en la disidencia y en el esnobismo. Soy más flexible con los vinos tintos, que muy malos tienen que ser para que no me los beba. Así que, para no pasarme el día renegando, decido dedicarme solo a lo que me gusta. Y como ya soy muy mayor, no me apetece estar al día de nada. Seguiré mi propio instinto. Hay muchos vinos extraordinarios que descubrir, y también hay grandes películas que alegrarán el resto de mi vida.

