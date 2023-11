Cartas al director de HERALDO: El pan, alimento para el cuerpo y el espíritu

El pan, alimento para el cuerpo y el espíritu

El pan es el alimento básico. Si lo tenemos, a veces lo ignoramos y si no está, lo echamos de menos. La literatura da certeras aportaciones sobre este alimento y puede representar desde el hartazgo hasta la mayor de las hambrunas. En la Antigüedad, Demócrito alargó su vida durante tres días oliendo el pan.

En ‘El lazarillo de Tormes’, podemos ver cómo Lázaro, en el tratado segundo, al abrir el arca, dice que vio su paraíso y tomando entre las manos y dientes un pan lo hizo invisible en dos credos. También tiene connotaciones religiosas y el Génesis nos dice que el hombre es condenado a ganarse el pan con el sudor de la frente. Y Jesús que nace en Belén, que significa pan y el pan constituye el alimento de la última cena. También multiplica los panes y los peces y el padrenuestro dice "danos hoy el pan nuestro de cada día". El amor eterno se recoge en la expresión "contigo pan y cebolla". Ante la falta de pan, la mujer de Miguel Hernández alimenta a su hijo con cebolla y le inspira al poeta la tierna y dura ‘Nanas de la cebolla’. Juan Ramón Jiménez dice que puede estar con todo: gazpacho, aceite, queso, uvas e incluso también solo, ya que de alguna manera crea una esperanza, una ilusión. A veces, no solo quita el hambre y alimenta el espíritu sino que es un recurso para marcar el camino a casa de Pulgarcito. Azorín nos da muchos nombres del pan: hogaza, mollete, rosca, libreta, oblada, bodigo, zatico, corrusco, cantero, etc. Mi padre, antes de empezar una hogaza, siempre hacía una cruz sobre ella. Supongo que en señal de agradecimiento. Sudor ya le había costado. Almudena Grandes le daba muchos besos en su obra ‘Los besos en el pan’, ambientada en la época de la guerra civil, cuando tanta hambruna había y que desgraciadamente hay tanta gente empeñada en reavivar aquellas situaciones.

Mariano Aguas Jáuregui. ZARAGOZA

¿Discapacitado?

Todos los días laborales, a las 6.50 de la mañana, con su uniforme de jardinero, él coge el tren en el apeadero de su pueblo para venir a trabajar a Zaragoza. Él reconoce que es discapacitado, ¿pero cuál puede ser su discapacidad? Igual son sus ojos, que siendo tan morenos son transparentes y dejan ver su alma entera. Las personas capaces bien han aprendido a cubrirse el alma con velos. ¿Cuál será su discapacidad? Igual es su inaudita fuerza, que emana de la energía de un niño. Las personas capaces han sabido llenarse de heridas y rencores, que lastran el alma. Pero él no. Pronto se jubilará, pero todas las mañanas luce una sonrisa sincera y, antes de que media Zaragoza se haya despertado, él ya ha tenido unas buenas risas con sus compañeros del tren. A las 7.30 llega a Zaragoza y se va a su puesto de trabajo. Parece hermoso trabajar al aire libre, pero en invierno se hielan las manos a pesar de los guantes. El viento levanta las hojas caídas y ensordece los oídos. La lluvia fina y gruesa resbala por su capucha. El frío hábil llega a traspasar todas las capas del uniforme, pero le resulta imposible agarrar su corazón, que incesantemente bombea calor a todo el cuerpo. ¿Por qué lo denominarán discapacitado? ¿Será porque a lo largo de los años conserva la generosidad que le dio Dios al nacer? Las personas capaces odian tanta bondad, que es incomprensible para ellos y hasta consideran una amenaza. Él, también los domingos coge el tren a Zaragoza. Coge el tren a mitad de la mañana para traer a su anciana madre a la capital. Dan un paseo, ven el Pilar y se van a comer juntos a un modesto restaurante. Bienaventurada es su madre, dichosa entre todas las mujeres por tener un hijo tan prodigioso. Y bienaventurado es él, que nunca abandona su sonrisa y todas las mañanas nos da una lección de vida que en los libros no encontramos.

Enrique Aguado Aguarón. ZARAGOZA

Movilidad segura

Las aceras son para los peatones. Los carriles específicos, para bicicletas, patinetes, etc. Los viales, para el resto de la circulación rodada. No es normal que algunos conductores de bicicletas, patinetes y otros vehículos no respeten las normas de circulación. Sean conductores o peatones, la Policía Local tendría que realizar un control más exhaustivo. No puede hacer cada uno lo que le dé la gana. Por una buena convivencia, en las vías urbanas con un único carril tendría que estar prohibida la circulación de bicicletas y patinetes por entorpecer al resto de los usuarios, además del riesgo de accidente que conlleva. Además, los vehículos de movilidad personal no llevan faros. Y los conductores de los vehículos de movilidad personal no portan el casco de protección ni el chaleco para dejarse ver al amanecer y al anochecer. Tendrían que estar estos vehículos matriculados y tener un seguro de accidentes por las posibles responsabilidades.

Pascual Enrique Gimeno García. ZARAGOZA

Ciudad sin fuentes

¿Por qué no hay apenas fuentes en Zaragoza? No entiendo que una ciudad unida a un gran río, que disfruta de un agua potable de buena calidad, que ha llegado a hacer una exposición universal dedicada al agua, apenas tenga fuentes para beber en sus calles, plazas y parques. Las fuentes son un símbolo de civilización, de hospitalidad, de urbanismo al servicio de los ciudadanos. El cambio climático nos obliga a soportar temperaturas en continuo ascenso, lo que hace aún más necesarias las fuentes. Con un presupuesto muy económico, el Ayuntamiento de Zaragoza podría instalar fuentes para beber por toda Zaragoza. No solo los vecinos, sino también los visitantes les estaríamos muy agradecidos.

Carlos Osorio García de Oteyza. MADRID

Un inmenso error

Derogar la Ley de memoria democrática de Aragón es un error, un inmenso error. Espero que alguien, dentro o fuera del PP, se lo haga ver: recuerden el bombardeo de Alcañiz, Barbastro, Bielsa o tantos otros, visiten las fosas comunes o los memoriales de los cementerios, llenos de flores. ¡Y que sea el Sr. Azcón, que levantó otros memoriales, el que cometa tal ignominia! "Más de tres décadas de ejercicio democrático y de autonomía en Aragón han asentado una cultura política lo suficientemente tolerante y abierta como para abordar de manera serena y madura la relación con el pasado traumático vinculado a la guerra civil y la dictadura franquista. Construir la memoria democrática a partir del recuerdo de ese pasado y del más riguroso conocimiento histórico es el modo más firme de alimentar nuestra democracia de los principios éticos y morales que la fortalecerán frente a los discursos de la exclusión y la intolerancia, de asegurar en definitiva nuestro futuro de convivencia y paz" (Preámbulo de la Ley 14/2018, de 8 de noviembre, de memoria democrática de Aragón).

Carlos Perrela Larrosa. ZARAGOZA

