Leo la declaración que han emitido los responsables de la Facultad de Derecho de Zaragoza sobre el acuerdo de investidura entre PSOE y Junts y me detengo en la firma de los cuarenta profesores y catedráticos que la avalan. Observo la forma de colocar los nombres.

No están pegados a la izquierda, ni a la derecha. Curiosamente, los nombres están justificados al centro. Así es como se denomina en los procesadores de textos al modo de colocar un escrito centrado. Es, por cierto, la forma en la que suelen presentar sus versos los malos poetas. En este caso, me parece que el justificado al centro tiene todo el sentido porque es una expresión que tiene muchas lecturas. Hay que justificar a la facultad como centro de enseñanza del derecho, que es, por cierto, una ciencia y no solo una opinión o un posible cambio de opinión. Es preciso justificar un centro en el que se enseña que la separación de poderes, el principio de legalidad o el de seguridad jurídica no son solo teoría. Además, justificar al centro supone separar el derecho de la política y, si fuera posible, aislar a los responsables del derecho del alquitrán pegajoso del partidismo que trata de abarcarlo y etiquetarlo todo. Y, si hablamos de política, justificar el centro tiene también su sentido en una mirada al centro político como espacio de acercamiento y diálogo en contra de una polarización envenenada que beneficia sin mucho sentido y desde hace ya demasiado tiempo a minorías poco preocupadas por el bien común.