Cartas al director de HERALDO: Un otoño en Mallorca

Un otoño en Mallorca

Viajar a Mallorca es una maravilla en cualquier época del año. Aunque el otoño siempre ha despertado mi interés y me gustaba vivir el fresquito que antes se notaba al llegar esta estación, pasar unos días por esta isla, disfrutando del sol y la brisa del mar con una temperatura de 22 grados es un privilegio.

La idea que tenía es que ya no quedaban muchos turistas, aunque con los cruceros la gente visita las Baleares a lo largo de todo el año. Sé que en verano es imposible transitar por su capital y los pueblos con encanto de forma relajada, de la manera como ahora se puede hacer. Hace años leí el clásico de George Sand ‘Un invierno en Mallorca’, en torno a su estancia en esta isla junto a Chopin. La autora "huye del mundanal ruido», como escribió fray Luis de León, para encontrar un lugar bucólico y una naturaleza que mejorara la existencia tan enfermiza del gran músico. Me pareció un relato lleno de vida, en el que la novelista rinde homenaje a la belleza paisajística al tiempo que describe sus impresiones acerca de las personas que les rodeaban. No es esa misma isla la que ahora se intuye. En estos momentos, es una sociedad cosmopolita que ha dado la bienvenida a extranjeros durante décadas y es uno de los destinos más populares del Mediterráneo. En marzo de 2015, ‘The Times’ declaró a Palma la mejor ciudad del mundo para vivir. Volviendo a Chopin, todo lo que él podía soñar la naturaleza lo había creado allí. Valldemosa, al norte de la isla, fue descrita por el pianista como el lugar más hermoso del mundo. Cambiando de época, el actor estadounidense Michael Douglas, un vecino, durante sus vacaciones, de la costa de Valldemosa, dedica estas palabras a Mallorca: "Por su asombrosa mezcla de civilizaciones, su fuerte influencia internacional y porque mantiene su propia cultura de manera auténtica".

Gema Abad Ballarín. Reus (Tarragona)

Benasque, un lugar idílico

Hay pocos sitios del país que me gusten más que el valle de Benasque. Se puede disfrutar de actividades en la naturaleza en todas las épocas del año. Es precioso especialmente para estas fechas, cuando las hojas tiñen el paisaje de gamas de colores cálidas y contrastan con el azul intenso del cielo. Además, las puntas más altas empiezan a estar tapadas de nieve. Es un lugar idílico para hacer ‘trekking’, para desconectar y conectar contigo. Me encanta pasear por los pueblecitos de piedra y dormir en los albergues con olor a madera. Dudo que exista un lugar mejor que ese.

Carla Hurtado. Igualada (BARCELONA)

Argumentos para despistados

La derecha está utilizando argumentos que solo pueden convencer a los despistados. El primer argumento falaz es el de que el PSOE no llevaba la amnistía en su programa electoral, y por eso se deben repetir las elecciones. Miren, cuando varios partidos suman sus votos para una investidura, cada uno necesita reconocer alguna de sus propuestas en el acuerdo. Y en concreto, la amnistía la llevaba al menos ERC en su programa. Considero a las personas de derechas tan inteligentes como las de izquierdas, y no es posible que se traguen semejante simpleza. Y en concreto, el PP, cuando ha hecho alianzas con Vox, ha incorporado propuestas que no llevaba en su programa. Eso es natural, de primer curso de alianzas de gobierno. El segundo planteamiento que sonroja es el de que la amnistía supone un golpe de Estado. Veamos, la amnistía es una propuesta de ley que será aprobada en primer lugar por el Congreso, después será rechazada por el Senado y será definitivamente aprobada por el Congreso. Después, no me cabe ninguna duda de que será recurrida ante los tribunales competentes y será rechazada o aceptada según la ley, y será modificada si así lo piden los jueces, o será aprobada si no ponen problemas. ¿Dónde está el golpe de Estado? En fin, uno puede estar o no de acuerdo con la amnistía, con el Gobierno o con lo que sea, pero debe decir claramente eso, su desacuerdo. Pero utilizar argumentos tan flojos, tan simples, tan poco consistentes hace pensar que quienes los utilizan creen que quienes los oyen no piensan, no argumentan y van a ir detrás de su líder sin pensar a dónde van.

José María Martínez Marco. ZARAGOZA

Reencuentro después de veinticinco años

El pasado sábado 18 de noviembre, un amplio grupo de alumnos de la promoción 1990-95 de la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza nos dimos cita en nuestra querida ciudad para celebrar el reencuentro de los 25 años, que tuvo que ser aplazado en 2020 por culpa de la pandemia. En un ambiente distendido, alegre y divertido, compartimos vivencias, recuerdos de nuestro paso por la facultad y de todo lo vivido. Es bonito sentir que, a pesar del paso de los años y de los diferentes caminos tomados por cada uno, siempre habrá algo que nos unirá y que nos invita a seguir con esa ilusión de volver a vernos para dar gracias a la vida que nos sigue dando tanto. Gracias, a todos los que lo organizaron e hicieron posible un día tan especial, emocionante y entrañable.

Conchi Ibáñez Martínez. ZARAGOZA

Las caceroladas

Se conoce como el Gancho el barrio de San Pablo de Zaragoza, que forma parte del distrito del Casco Antiguo. Un barrio, con graves problemas de prostitución y de drogas. Los vecinos han convocado caceroladas en la plaza del Pilar para exigir soluciones. La cacerolada no es una forma moderna de protesta, ruidosa y pacífica. Las primeras protestas de este estilo ocurrieron en Francia en la década de 1830, al comienzo de la Monarquía de Julio, por parte de los opositores al régimen de Luis Felipe I de Francia. La cacerolada se volvió popular en 1832, llevándose a cabo por la noche y a veces por miles de personas. También en España se organizó una cacerolada contra el rey Felipe VI como forma de boicot su discurso del 18 de marzo tras conocerse las supuestas irregularidades de la fortuna de su padre. En 1961 se realizaron en Argelia las noches de las caceroladas. En España la primera cacerolada se celebró en marzo de 2003 contra la guerra de Irak. En 2004, caceroladas nocturnas en la Puerta del Sol de Madrid y en otras ciudades, exigiendo saber la verdad sobre los atentados terroristas del 11 de marzo. El 18 de abril de 2016 se realizaron caceroladas convocadas por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca por los desahucios y la pobreza energética. Las cacerolas son más ruidosas durante la noche que durante el día, pero las demandas vienen a tener el mismo resultado, generalmente ninguno.

Martina Pellejero Cuéllar. ZARAGOZA

