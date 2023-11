Aragón y los próximos PGE.

Históricamente, las necesidades de Aragón no se atienden en los Presupuestos Generales, sobre todo las relativas a infraestructuras. A nuestra Comunidad se le asignan partidas cortas que además no se ejecutan en su totalidad y se pierden.

Por ejemplo la autovía Mudéjar de 2008 (año de la Expo) que iba a llegar hasta la frontera de Francia y aún no llega a Jaca; entre otras como las de Jaca-Pamplona, Huesca-Lérida, las pirenaicas y la del Mediterráneo por Alcañiz, que acumulan retrasos de años, y otras que están sin empezar siquiera como las de Teruel-Cuenca, Calatayud-Daroca y Monreal del Campo-Alcolea del Pinar. Las reuniones bilaterales entre el Estado y Aragón llevan años sin hacerse. Pero Cataluña las ha exigido y ha conseguido una Comisión de seguimiento de los pactos. El escenario de Aragón ante los próximos PGE es preocupante. Tenemos un Gobierno que va a depender de los apoyos de los partidos vascos y catalanes, que han apuntalado la presidencia y que van a seguir exigiendo contrapartidas para mantener dicho apoyo, forzando más inversiones para sus territorios. Además de cumplir lo acordado con ellos, el Gobierno se verá obligado a favorecerlos en los PGE en detrimento de otras Comunidades. Aragón seguirá más relegado en las dotaciones presupuestarias, constatando que las desigualdades entre CC. AA. siguen creciendo, rompiéndose el principio de igualdad y equilibrio entre territorios. No es concebible que unas CC. AA. tengan más competencias que otras y que sigan consiguiendo nuevas concesiones. Y no puede ser que se perdone parte de la deuda a Cataluña con la promesa de que ya se perdonará algún porcentaje a otras CC. AA. también. Una de las más endeudadas es Cataluña y ahora su deuda condonada más los intereses se asume por el Estado, o sea, la pagaremos los españoles. (Otras Comunidades se han administrado más eficientemente y no tienen apenas deuda, y ven que se beneficia en realidad la ineptitud). Esto puede provocar un enfrentamiento de los ciudadanos con el Gobierno de la nación. ¿Ha calibrado el presidente que las desigualdades van a ser inasumibles?

