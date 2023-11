La desidia del PSOE-Aragón

En algún medio de comunicación he visto, y no recuerdo dónde ni el autor, algo como lo siguiente, que espero sea tal cual venía: "Escribir consiste, en cierto modo, en pasar a limpio la realidad. O en interpretarla al menos". Y como sabemos que escribir debe ser comunicarse mediante la palabra escrita, intentaré plasmar pensamientos en un papel para formar palabras.

Flujos de ideas me llegan, pero tendré presente, y muy en cuenta, lo que se dice respecto a que, cuando no hablamos o no escribimos correctamente, olvidamos decir las cosas con sencillez.

Una realidad secundaria que deseo compartir a nivel de política nacional puede ser recordar las invectivas de Felipe González y Alfonso Guerra contra Pedro Sánchez. Son realizadas oportunamente con cualquier excusa y otras muchas veces por atacarle; ambos se nos aparecen a menudo en televisiones, radios o prensa y así nos recuerdan que Guerra, más amigo de exabruptos, es un intelectual y González, experto en casi todo. Ellos ya llevan demasiada censura dura y palabras ácidas contra Sánchez, su secretario general, y olvidan que no tienen mando en el cuartel general socialista. Desde luego que existe la libertad de expresión y están en su derecho, pero esos dos, mano a mano, parece que ejercen una agria oposición en estos tiempos tan difíciles; mejor que recuerden sus años en el gobierno y actúen con menos verborrea y más contención.

Volviendo al PSOE de ahora, desde luego nada tiene que ver con el de finales de los años setenta y ochenta, tiempos distintos y otras dificultades a salvar, pero seguro que estoy de acuerdo como socialista convencido en las palabras de Óscar Puente hace unas semanas en el Congreso: "Este PSOE ya no es de sus dirigentes, ni de los actuales ni de los históricos, este PSOE es de los militantes y por consiguiente del pueblo". Por otra parte, tenemos al díscolo mandatario socialista Emiliano García-Page, casi siempre dispuesto a plantear ideas contrarias a Pedro Sánchez; y es que Page se siente ahora más avalado por renovar cargo como presidente de su Comunidad, y es posible que siga velando armas con las que seguir atacando a Sánchez, ahora ya nuevo presidente del Gobierno. Otros estrenan sillones en el Senado, el refugio de muchos políticos cesantes o venidos a menos, y que repiten legislatura tras legislatura, pues no deja de ser un trabajo cómodo y bien remunerado. En esa Cámara Alta de representación territorial tendrán ocasión de aprobar leyes, iniciativas parlamentarias, ponencias, comisiones y más comisiones, que de poco sirven, según dicen muchos y sesudos analistas políticos.

La vida orgánica del PSOE aragonés está lastrada por el continuo retraso de actividades que debieron ser atendidas y puestas en práctica hace mucho tiempo

Otro flujo de pensamientos me lleva a la realidad política del PSOE-Aragón. La continua desidia o falta de interés de nuestros dirigentes por activar un verdadero partido democrático ya lleva tiempo provocando una nula motivación en los militantes, tenemos agotamiento por la falta de vida orgánica, que siempre fue muy real en otros tiempos, y en definitiva, total desafección por estar y ser. Apostemos por unas agrupaciones locales activas al militante en democracia, pues seguimos sin la prometida Agrupación Municipal de Zaragoza desde hace demasiado tiempo, y es que en la política orgánica de Aragón no hay estabilidad debido a la escasez de consensos, que nos convierte en un partido socialista frágil; sin cultura de pactos ni complicidad entre nuestros dirigentes y los cientos de militantes que denunciamos esta situación muy a menudo. Repito, la realidad del partido en Aragón pasa por la desidia y el continuo retrasar actividades que debieron ser atendidas y puestas en práctica hace tiempo. Ahora, después de la derrota en las elecciones del pasado mes de mayo, toca un largo tiempo de espera y reflexión, donde los afiliados debemos aportar y ser los protagonistas. Y otra triste realidad nuestra es sufrir con ciertos dirigentes, esos que se llenan la boca de retórica, pero no abren las puertas y ventanas de la sede socialista aragonesa, para que entren aire fresco y cambios; queremos mejor cambiar el conductor y acompañantes pero el coche progresista nos sirve. Aquellos dirigentes que tienen ideas sobre la organización del partido al final terminan con aceptar otras. Tal vez porque seguimos con muchos ‘personajes listos’ y, como dijo Jean-Paul Sartre, "un listo se recupera de un éxito, un tonto jamás".