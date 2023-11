Cartas al director de HERALDO: Bajo el lema del progresismo

Bajo el lema del progresismo

La historia se encuentra repleta de numerosas remontadas: bélicas, deportivas, políticas, etc. Todas ellas suelen concluir con finales inesperados, no por ello negativos. A fecha 16 de noviembre de 2023, culmina lo que parte de la izquierda, y derecha independentista, denominaría la remontada del ‘progresismo’.

El estallido de la contienda comienza con la batalla electoral del 28M, donde hubo un claro ganador. No obstante, como ya se sabe, se perdió o se ganó (en función del bando) una batalla, pero no la guerra. Tras el 28M, comienza la batalla ideológica. Donde se reproduce constantemente un término: el llamado ‘progresismo’. Siendo este un concepto de buen provecho para los ciudadanos, su utilización y manipulación en la política consigue justamente lo contrario. Consiste en un escudo antimoral con el que se blindan y justifican las acciones y omisiones hechas y por hacer. Debido a ello, bajo el lema del progresismo se amnistía a condenados por delitos graves, se pacta con independentistas contrarios a tu ideología y con partidos que se niegan a condenar actos terroristas o se condonan 15.000 millones de euros a una comunidad autónoma. Progresismo a la carta, el cual ha terminado ganando la batalla. De la misma forma que estos hechos no son progresismo, lo acontecido tampoco es, como el otro bando quiere hacer ver, un golpe de Estado. La ‘paz del 23J’ culmina con la ‘proposición de ley orgánica de amnistía y resolución del conflicto político entre Cataluña y el Estado español’. El enfrentamiento que comenzó con el 28M llega a su fin. Se salda con la victoria del ‘progresismo’ con 179 votos a favor en la sesión de investidura. Anteriormente, este acontecimiento quedaba consolidado con la proposición de ley orgánica presentada ante la Mesa del Congreso de los Diputados.

Rodrigo Beamonte Gómez. ZARAGOZA

Nos debe una explicación

Todos recordarán la entrañable escena de la película ‘Bienvenido mister Marshall’ donde el alcalde Pepe Isbert se dirige así a los congregados en la plaza de Villar del Río: "Como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación, y esta explicación que os debo os la voy a pagar" (véase el juego lingüístico con los dos significados de ‘deber’ como deuda y promesa). A la señora Alegría, como aragonés, quiero recordarle que nos debe una explicación: ¿en qué punto del programa del PSOE se recogen la condonación de la deuda de Cataluña, la posibilidad de que tal comunidad recaude todos los impuestos, la cesión de los servicios ferroviarios, una negociación de separación de España con un verificador internacional, como si se tratara de un proceso descolonizador, etc. ¿En qué mitin nos avisó la Sra. Alegría a los aragoneses de la intención del PSOE de que todos los implicados en el llamado ‘procés’ serían amnistiados y completamente rehabilitados, con independencia de que haya habido violencia, malversación o incumplimientos graves de la legalidad. Espero sus explicaciones a todos sus votantes y a sus conciudadanos aragoneses de que todo lo pactado estaba en el programa del PSOE. No hace falta que ‘pague’ nada, sólo esperamos una diáfana explicación.

Ignacio Mainer Guerrero. ZARAGOZA

¿Por qué cierran la escuela de Caneto?

¿Por qué cierran la escuela de Caneto? ¡Es tan surrealista que no me lo puedo creer! Me imagino que la causa de este cierre es simplemente política y burocrática y se escapa de mis conocimientos legales. Pero lo que sí sé como educadora es que es completamente inmoral e ilógico cerrar una escuela que funciona y que funciona bien. Lo más importante son nuestras criaturas. Para mí, e imagino que para todas las familias que han decidido que sus hijas e hijos asistan a una escuela determinada, lo más importante de la educación es que prepare al niño o al joven para vivir en sociedad y que potencie sus habilidades, más allá del concepto tradicional de la adquisición de conocimientos. La escuela de Caneto lo cumple. La felicidad forma parte de la educación y es un parámetro de nuestra salud emocional, del correcto equilibrio entre las emociones. Y en la escuela de Caneto veintiún niños y niñas son felices. Es una escuela participativa, donde viven y conviven niños y niñas, padres y maestros, hablando en pequeñas reuniones, preparando trabajos, salidas y fiestas... Además del espacio de aprendizaje, es un espacio de vida para todos y todas. Me pregunto: estos que quieren cerrar la escuela, ¿acaso les han preguntado a los alumnos cómo se encuentran, qué les gusta de lo que hacen, qué opinan de los compañeros y compañeras y del profesorado, son felices en esta escuela? Seguro que no... Pero yo sí. Como educadora, puedo saber y adivinar en cada comentario y en cada expresión cómo se sienten todos en sus aulas. Y confirmo que los niños y niñas de Caneto son felices, aprenden y aman su escuela y a sus profesoras y profesores. ¿Realmente un puñetero terreno es más importante que la educación de nuestras criaturas o que un pueblo vivo? ¿Nos estamos volviendo locos?

Mercedes Carbonell Gómez. Graus (Huesca)

Señoritingas y señoritingos

Expresado así, en este lugar se hace lo que mande el o la cacique de turno, y todo lo demás, como normativas, garantías o derechos, solo serán fanfarrias y farfollas para quien se las quiera creer. Ejemplo: hace ahora dos meses un concejal de pueblo (en ejercicio de sus funciones), solicita día y hora para consultar documentos públicos concretos en su Casa Consistorial. ¿Creen ustedes que tiene derecho a ello? Por supuestísimo que sí. ¿Y creen ustedes que se los habrán facilitado? Pues por supuestísimo que todavía no. Haciendo un poco de historia, España fue (y es) acreditada Madre Patria de repúblicas bananeras, y parece que de casta les pudo venir a aquellos galgos, porque los modos y maneras de las oscuridades en el manejo de lo público están, según se ve, muy vivitos y coleando en el ADN social del aquí y del ahora.

Juan Ramón Navarro Brun. ANSÓ (Huesca)

Hacer regalos, un placer

Con las numerosas celebraciones a la vista, los establecimientos comerciales echan humo para multiplicar sus ventas. Un estudio reciente concluye que hacer regalos produce mayor satisfacción que recibirlos, ya que mientras la alegría disminuye rápidamente tras recibir un regalo, cuando lo entregamos a otros mantenemos esa satisfacción muchos más días. Y es que hacer regalos no solo nos hace más sociables, sino que también aumenta el sentimiento de pertenencia a un grupo. Animémonos a regalar lo que podamos, porque si así lo hacemos recibiremos más.

Asun Sánchez Ramos. ZARAGOZA

