La amnistía, en la Eurocámara

El Parlamento europeo ha acogido un bronco debate en el que se ha discutido sobre la situación del Estado de derecho en España y donde los eurodiputados hispanos de unos y otros grupos han trasladado sus profundos desacuerdos. También ha servido para que la Comisión deje claro que está "preocupada" por las comisiones parlamentarias que, según el pacto PSOE-Junts, revisarán en el Congreso español las decisiones judiciales.

El Ejecutivo comunitario ha trasladado la idea de que "seguirá estudiando" el contenido de la Ley de amnistía "porque el asunto catalán es interno, pero el Estado de derecho no", sino que es competencia de Bruselas defenderlo. Los representantes de los ciudadanos europeos han sacado los colores a Pedro Sánchez, que con sus polémicos pactos con los independentistas deteriora la imagen de la democracia española también entre sus socios.

El Pleno de Estrasburgo ha debatido la controvertida proposición de ley, en una discusión sin votación ni consecuencias jurídicas, pero que tiene un gran calado simbólico y que, a instancias del PP, Ciudadanos y Vox, pone los ojos de Europa sobre el Estado de Derecho en España. Así, el comisario de Justicia, el belga Didyer Reynders, ha insistido en que estudiará el texto con "detenimiento, independencia y objetividad". Está claro que Bruselas no emitirá el dictamen hasta el aprobado final en el Parlamento español. Entretanto, como árbitro neutral y velador de los Tratados, no puede pronunciarse. No obstante, en esta evaluación, la Comisión está llamada a discernir si la legislación española es compatible con el acervo comunitario. Lo que ya es seguro es el daño que Sánchez está causando a la imagen exterior de España, pues en la Eurocámara nuestro país ha sido comparado con Polonia y Hungría, los países sancionados por su deriva antidemocrática.