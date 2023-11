Cartas al director de HERALDO: No todos los trayectos han de pasar por Madrid

No todos los trayectos han de pasar por Madrid

Aprovechamos una oferta de Ouigo para conocer la ciudad de Alicante. Por supuesto, había que ir hasta Madrid. Llegamos a la estación de Atocha y hubo que coger cercanías a Chamartín, las dos estaciones a tope y con muy pocos bancos para sentarse. El tren directo desde Zaragoza nos salía al mismo precio y le costaba más tiempo aún a pesar de los trasbordos.

Lo insólito es que, para ir a San Sebastián, también propongan el trasbordo en Madrid, diez horas y cuarto de viaje y casi 100 euros. Ya me parecía bastante absurdo el otro trasbordo que proponen en Vitoria cuando se pasa por Pamplona y se puede ir a coger un bus porque de Pamplona a San Sebastián no hay problema, sigue prestando servicio la compañía Alsa con trayectos casi cada hora. El único inconveniente es que las estaciones están a 2 kilómetros de distancia. Solo hay un viaje directo que sale de Zaragoza a las 17.29 y llega a San Sebastián a las 21.16. En el bus hay que salir una hora antes de Zaragoza y se llega un cuarto de hora más tarde. Y para volver a Zaragoza hay un tren a las 7 de la mañana y ya solo un trayecto directo desde Pamplona en bus, el de las 13.50, porque el de las 16.30 recorre toda Navarra. Sigo sin entender que una Comunidad Autónoma pueda tomar decisiones que perjudiquen a otra sin que nadie mueva un dedo. Al paso que vamos, ni tren ni bus y eso pese a tratarse de un trayecto con mucha demanda, con 20 días de antelación la clase Turista iba completa y ya conseguí la fila 18 de Preferente. A ver si el nuevo ministro de Transportes entiende algo de geografía y se da cuenta de que no todo tiene que pasar por Madrid.

Juana Mary Lecumberri Romea. ZARAGOZA

Necesitamos un partido de centro ya

Necesitamos un partido de centro y centrado ya, que pueda aglutinar cosas buenas de la izquierda, que las hay, y descartar algunas de la derecha que ciertamente son negativas. Estos partidos suelen tener un problema: tan pronto se inclinan a derecha o izquierda y eso, lógicamente, despista un tanto. Y sin una base de afiliación con sedes en toda la geografía española es muy difícil subsistir. El centro cierto es un cementerio con lápidas que podrían tener como epitafio ‘la vida fue muy corta’, pero también en el centro ha estado la llave de la gobernabilidad de este país, también existe el centro en algunos países de Europa, y van aguantando bien las embestidas electorales. Por el centro en España han pasado partidos como UCD y CDS, etiquetados claramente como centro derecha, UPyD, más de izquierda moderada, y Ciudadanos, que barría hacia ambos bandos. Se necesita un centro fuerte en España, para no depender de un abanico de minoritarios que forman un tetris poco garantista. El centro es la solución en tiempos de crisis.

Luis Solanas Cebolla. ZARAGOZA

¿Pacífico?

La diplomacia es definida como una de las ramas de la política, especializada fundamentalmente en fomentar las relaciones entre los Estados y otros actores internacionales, mediante la negociación y el diálogo. En consecuencia, se trata pues del instrumento a través del cual las diferentes naciones del planeta se relacionan de un modo ¿pacífico? para proteger los intereses de un país respecto al de otro, fomentar las relaciones amistosas y ejercer determinadas funciones consulares, entre otras. De ahí que, muchos ciudadanos se han mostrado atónitos y estupefactos ante las declaraciones ‘guerreras’ del controvertido político español -actual máximo responsable de la diplomacia de la Unión Europea– cuando, pasado más de un año y medio desde el inicio de la guerra ruso-ucraniana, ha manifestado a los cuatro vientos que las armerías europeas deben tener como prioridad enviar más material de guerra a Ucrania, de cara al próximo gélido invierno. Y es que, no hay que ser un Einstein para pensar que si ese 40% que hasta ahora se les exporta se les queda ‘pequeño’, primero, la guerra va para rato, y, segundo, deberían cambiarle urgentemente su ministerio de la Diplomacia de la UE por el de Defensa, ambos en funciones. En definitiva, tal como dijeron los hermanos Marx, auténticos genios del humor, en aquella mítica película cuando estaban apurados entre trenes: "Más madera".

Casilda Sánchez Calderón. ZARAGOZA

El teatro español

Nuestro Parlamento es digno de una película tragicómica. Aparece un galán haciendo lo mismo que Pinocho y riéndose de los suyos y de los que no lo son. Una enamoradiza comunista atusándose el cabello constantemente y pendiente de que le dedique una sonrisa su galán. Unos macarras amenazando al galán como si no supiéramos que se necesitan mutuamente. Otro macarra mandado por el galán para que diga las barbaridades que el galán no se atreve. Una especie de legionario amenazando con acciones que va a hacer y que, aunque con razón, no le van a hacer ni caso porque el galán se ha cuidado muy mucho de poner a sus siseñores en los puestos adecuados y no quieren perder su posición. Un personaje educado que metió la patita al despreciar en la campaña electoral al legionario que era su único posible socio perdiendo todas las oportunidades de ocupar una buena posición en el teatro español. También tenemos a las lloronas que están esperando a ver si el galán se decide a ponerlas en algún sitio. Se me olvidaba que tenemos al jefe del 15M que, después de abrir el camino y colocar a muchos indocumentados en puestos que nunca hubiesen pensado que iban ocupar, y pensando que dejándolos ‘bien colocados’ lo iban a respetar, lo abandonan sin ningún miramiento como los rusos a sus discordantes. En fin, el circo ha terminado y a partir de ahora veremos qué es lo que pasa. El galán sigue repartiendo el dinero que no es suyo como si fuesen piedras de río, y así seguiremos hasta que la compañía baje el telón, porque ya no queda nada que repartir y el amor eterno se han terminado.

Adela Laborda Gavalda. ZARAGOZA

Homenaje a Ibarrola

Ha muerto el escultor y pintor bilbaíno Agustín Ibarrola. Todo un ejemplo de lucha contra el franquismo y más tarde contra el terrorismo de ETA. El Bosque de Oma, una de sus obras más representativas, fue atacada varias veces por su posicionamiento antiterrorista. Hace unos años escribí este haiku sobre dicha obra que el autor concibió como muestra de la relación entre la naturaleza y los seres humanos: Entre los troncos/las siluetas se esconden;/El Bosque de Oma. Sirvan estas palabras para homenajear a su persona, su obra y su memoria.

Jorge Ortiz Robla. ZARAGOZA

