Oye, ¿y si este año no vamos? Aquí en Alemania también se está bien, ya no hace tanto frío como antes. Podríamos quedarnos aquí a pasar el invierno y en febrero volvemos a Suecia. Además, el ambiente en España se está poniendo muy tenso, con tantas discusiones y tantos gritos.

Me da miedo que un día salte una chispa y comience un incendio. Nunca me han gustado las banderas ni las fronteras. Nosotras somos libres, de aquí y de allí, y de todas partes. Y, oye, que ya nos hacemos mayores para tanto viaje. Es un rollo ahora volar hacia el sur, más de 3.000 kilómetros, llegar, buscar sitio para unos meses, y luego vuelta para el norte. ¿No te parece mejor si nos quedamos?".

"¿Pero cómo nos vamos a quedar aquí? Nos echarán de menos en Gallocanta. Me dicen que las primeras ya han llegado, pero que este otoño muchas están retrasando el viaje. Por el calor o por la pereza. Me gusta esta laguna, es uno de los sitios más bonitos que hemos conocido en tantos años de viaje de norte a sur. ¿Te acuerdas cuando íbamos a Extremadura? También era bonito. Y mis padres me contaban que ellos antes volaban hasta Marruecos. A mí me gusta España, es un país acogedor y amable, aunque griten demasiado y a veces parece que todo vaya a estallar en cualquier momento. Pero luego se les pasa, ya sabes. Se sientan todos en la misma mesa, comparten comida e historias, son hospitalarios con los recién llegados, orgullosos de su cultura. Además, viajar siempre es una aventura que merece la pena".

"Bueno, vale, mañana emprendemos vuelo hacia Gallocanta".

