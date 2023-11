Hace siete días vine a decir en estas páginas que el PSOE se presentó a las elecciones negando la posibilidad de una amnistía en la causa del ‘procés’, de modo que ahora tendría que pasarla por las urnas.

En lugar de esto, se ha firmado un acuerdo que la impone sin consulta, que sospecha de nuestro sistema judicial, sometiéndolo a unas "comisiones de investigación", y que apela a un "mecanismo internacional" para solucionar el "conflicto". ¿De verdad creen Pedro Sánchez y compañía que así disminuirán el rencor y la disensión?

También aduje la semana pasada que, respaldada mayoritariamente, la amnistía sería beneficiosa. Pues bien, hoy aclaro que esta predicción está influida por la impresión personal de que, conforme a la idea de Karl Marx de que las tragedias de la historia se repiten como farsa, para mí, el ‘procés’ ha sido una filfa, una revuelta vacua y pija, un capricho, eso sí, muy caro.

De modo que, como en todo momento me ha parecido presenciar, no una sedición, sino una sátira que podría haber concebido el mejor Albert Boadella, llegué a creer que la democracia española se hubiera defendido perfectamente aplicando el artículo 155 de la Constitución, inhabilitando a los actores políticos pertinentes y castigando los delitos violentos y económicos. Aún quiero creer que, de haber sido así, no hubiera habido nadie a quien indultar ni amnistiar.

Igualmente, aunque albergo dudas, confío en que lo que acontece actualmente tampoco pase de farsa, sobre todo, por lo que respecta a la reacción oportunista, exacerbada y violenta que se ha desatado en el otro nacionalismo..

