Cartas al director de HERALDO: Detalles de la muestra de la Colección Abelló

Detalles de la muestra de la Colección Abelló

El Museo Goya de Zaragoza muestra una colección de cuadros de distintas técnicas y soportes con el nombre de ‘Azul. Colección Abelló’. Se trata de 41 obras que tienen en común el color azul y son parte de una de las colecciones privadas de arte más importantes del mundo, formada por el empresario Juan Abelló y su esposa Anna Gamazo.

Los autores de las obras son artistas tan importantes como Picasso, Sorolla, Miró y Goya, entre otros españoles, y como Degas, Freud y Warhol, entre otros extranjeros. La exposición abarca desde el siglo XV hasta el XX y ofrece gran variedad de temas, de espacios, de estilos y géneros: la figura humana centra gran parte de los temas exhibidos.

El niño ocupa un lugar destacado en algunos de los cuadros. Así, el niño Jesús aparece en brazos de su madre María en varias obras, entre las cuales quiero destacar ‘La Virgen con el Niño’ del aragonés maestro de Morata, del siglo XV. Otra obra de interés es ‘Retrato de la reina María Luisa Gabriela de Saboya con el príncipe de Asturias don Luis’, cuyo autor es Miguel Jacinto Meléndez, un óleo de principios del siglo XVIII. Otro cuadro expuesto, de gran formato, es ‘La cucaña’, de Francisco de Goya; como saben los lectores aparecen tres niños que intentan subir por el tronco de un árbol para alcanzar las tres gallinas que hay en la parte superior del mismo. Obra cargada de simbolismo por los detalles que ha añadido el pintor en cada uno de sus planos. También aparece un niño en ‘Los saltimbanquis’, de Picasso, un ‘gouache’ sobre papel, muy representativo de la etapa azul de este pintor. Debería ser una visita obligada para los amantes del arte, facilitada, además, por guías y un cuidadoso catálogo.

Jesús Fleta Zaragozano. ZARAGOZA

Trece meses después del parto

Hace trece meses di a luz a un precioso niño en el Hospital Clínico de Zaragoza. No puedo decir que fuera un mal parto pero sí que la suerte no me acompañó del todo. Fruto de un periodo expulsivo muy largo (hecho evitable, pero eso es otro tema), a día de hoy aún sufro cierta incontinencia de esfuerzo, lo cual no sería mayor problema si en el propio hospital se hubieran encargado de tratarme y atenderme como corresponde. Trece meses después no he recibido ningún tipo de rehabilitación y, tras las reclamaciones oportunas, cuál fue mi sorpresa cuando el servicio de Rehabilitación se puso en contacto conmigo para iniciar el tratamiento y la fisioterapeuta se niega siquiera a recibirme en consulta, porque al ser autónoma solo puedo ir uno de los dos días que me ofrecen. No me dan alternativa de día ni hora, ni siquiera otro profesional. Su respuesta: búscate un fisioterapeuta privado o cómprate un aparato para casa, que los venden. ¡Qué gran profesional!, ¡qué derroche de empatía! Ahora resulta que ni derecho tenemos como pacientes a que se nos preste la asistencia sanitaria requerida, a que se nos trate con respeto, a que el sistema de salud responda por las secuelas que se derivan de su misma praxis. En fin, seguiré luchando por un suelo pélvico digno.

Irene Aldaz Acín. ZARAGOZA

Cita de Oftalmología que se retrasa

El tema que más importa en estos momentos a los aragoneses es el mal funcionamiento de la sanidad pública. Un jubilado que solicitó en diciembre 2022 una visita de Oftalmología al Centro de Especialidades San José, después de casi un año, continúa sin ser atendido. Y ha sido derivado a otros centros, Ramón y Cajal y, últimamente, al Hospital de la Defensa, pero por lo visto no hay suficientes especialistas para la atención oportuna en ningún centro de Zaragoza. Después de toda una vida laboral cotizando a la Seguridad Social, no es de recibo ésta forma de actuar y parece que lo único que se persigue es el beneficiar a la sanidad privada, donde habrá que acudir si se quiere curar la enfermedad. Lamentable.

José Antonio Martínez Lázaro. ZARAGOZA

El Azu y el Montecarlo

A muchos miembros actuales e históricos del UD Montecarlo el nombre de don Antonio García Ferrer no les dice mucho. Pero si les digo que es ‘el Azu’, pues ya enseguida una sonrisa nos ilumina la cara. Hace unos días nos dejó, nos avisó su hija Azucena, y la respuesta de todos los que le conocíamos fue, entre otras muchas: muy buena gente, lo queríamos mucho, siempre nos regaló una sonrisa y un ánimo cuando estábamos en el club. Él fue nuestro utillero y amigo, y hasta ya cuando aún dábamos nuestros últimos golpes al balón en la categoría de veteranos nos estuvo acompañando por todos los campos de la ciudad. Era del Betis, andaluz de pura cepa, y cuando su Betis ganaba o perdía siempre tenía una frase ingeniosa para el resultado. Desde categorías inferiores hasta los más mayores se ganó el cariño de toda la familia montecarlista. Allá donde haya ido, seguro que se preocupará de lo que haga su Betis y aún nos oirá la frase: ¡Ese azuquiqui, viva er Betis! ¡Un abrazo, amigo, y hasta siempre! Te echaremos de menos.

Matías Revuelto. ZARAGOZA

Las banderas del Joaquín Costa

Hace ahora cien años que la ciudad de Zaragoza proyectó construir un colegio, impulsado por el Ayuntamiento, con el fin de solventar la falta de plazas escolares. Este centro escolar fue en su día el más moderno de España. Construido por el arquitecto Miguel Ángel Navarro, tras siete años de trabajos, se inauguró en 1929. Estamos hablando del Colegio Joaquín Costa. Un icono de construcción que todavía hoy es un edificio emblemático de la ciudad. Si contamos con que en esa época ya disponía de piscina cubierta, ropero, teatro, cantina escolar, talleres, etcétera, era sin duda de lo mejor de España. Hoy en día sigue siendo un colegio público, pero ya que es un edificio emblemático, lo que no sé es cómo no se les cae la cara de vergüenza, tanto al centro como al Ayuntamiento, por tener las banderas de Zaragoza y de la Comunidad en el estado en que las tienen. ¡Qué bonito es hablar de millones de presupuesto, por aquí y por allá, de grandes centros, de grandes proyectos y una cosa tan simple como cambiar las banderas de su balcón principal no está contemplada! Hace poco pasé por el centro y me dio vergüenza del estado de las banderas, todas hechas jirones y sucias. Señores, sé que todo está caro, pero un cambio en las banderas no puede suponer mucho en el presupuesto y sí supone mucho en el esplendor del edificio y de su historia. Espero que tomen nota de este detalle, ya que es también la visual de nuestra ciudad.

Antonio Carrascón Vela. ZARAGOZA

