Cartas al director de HERALDO: La gente que salió a la calle el domingo pasado

La gente que salió a la calle el domingo pasado

Miles de personas nos reunimos este domingo en el centro de Zaragoza, abarrotando la calle Alfonso, parte del Coso y parte de la plaza del Pilar. Si te fijabas en la gente que participó podías ver a familias con sus hijos, mucha gente de mediana edad y personas más mayores, todos reunidos por un mismo motivo.

Sus caras reflejaban un gesto serio, mostrando indignación, pero con serenidad en sus miradas, mucha serenidad y ningún odio. El pacto de Sánchez con el prófugo Puigdemont unió en las plazas de toda España a españoles moderados, sin afiliación política en su gran mayoría, esos españoles que cambian gobiernos cada cuatro años, que votan en función de lo que creen mejor para España en cada momento, que solo salen a la calle cuando observan verdaderas situaciones límite inadmisibles en democracia. Y esta vez salieron a la calle, y salieron para decirle a Pedro Sánchez que no aceptan un pacto que rompe con la igualdad de todos los españoles ante la justicia. Le dijeron que no aceptan que unos pocos independentistas, que en su día violaron las leyes y la Constitución española, se queden sin cumplir con la pena que les corresponde. Gritaron con emoción que no aceptaban una amnistía, solo a cambio de hacer a Pedro Sánchez presidente del Gobierno de esa España en la que no creen y de la que se quieren ir. Estos españoles que salieron a las plazas de todas las provincias de España, que no se confunda Sánchez, que no son ultras, ni nostálgicos de un pasado que ya no existe, que son gente normal, trabajadores, clases medias en su mayoría que consideran que la igualdad de los españoles no se vende por siete votos. ¿Y ahora qué...?, la gente me decía. Pues tendremos que volver hasta que se acabe con este pacto de la vergüenza.

Francisco Peña Ardid. ZARAGOZA

Profesionales y políticos

Hay muchos miles de españoles con mucha experiencia y gran preparación que abarcan todas las actividades y profesiones. ¿Se podría pensar en que ocuparan cargos en la gobernanza de España? Estas personas actúan en sus actuales trabajos siguiendo su leal saber y entender y su preparación, sin ataduras a partidos políticos, sindicatos, agrupaciones, etc. El contrapunto está en políticos en cuyo currículum quizá no figure otra actividad que la política. A más a más, hasta quizás pudiéramos ahorrar algún eurillo.

José Luis García Pardo. ZARAGOZA

No ha cambiado de opinión

Si se lee en Wikipedia la biografía de Pedro Sánchez se puede leer: En noviembre de 2016 Santiago Vidal declaró en una serie de conferencias que en una reunión secreta con Pedro Sánchez que mantuvieron junto con Joan Tardà y Gabriel Rufián y que tuvo lugar en abril de 2016, Pedro Sánchez expresó su convencimiento de que Cataluña era una nación y de que su secesión es cuestión de tiempo. Y, según Vidal, les ofreció a cambio de su apoyo para la investidura la negociación sobre la convocatoria de un referéndum de autodeterminación, la no aplicación del artículo 155 así como ordenar a la Fiscalía archivar todos los procedimientos contra Artur Mas, Irene Rigau y Joana Ortega por el referéndum del 9-N. Sánchez negó dichas afirmaciones y tachó las declaraciones sobre el contenido de la reunión como mentiras. Sin embargo, vistos los acuerdos que ahora ha llevado a cabo, queda claro que el que no mintió era Vidal y que Sánchez no ha cambiado de opinión. Está haciendo lo que ya tenía como objetivo en 2016. Tras el pacto del PP con Ciudadanos para la investidura de Rajoy, repitió Sánchez reiteradas veces que votaría ‘no’. Ahora les exige a sus diputados que no hagan lo que él hizo, que no voten ‘no’, en un momento en que está en juego la igualdad entre españoles. Deberían meditar cada uno de ellos su opción de voto y si además del daño que se va a ocasionar a España van a propiciar la transformación del constitucional PSOE en el Partido Separatista de España (PSDE).

Joaquín Mañeru López. ZARAGOZA

Gobierno y seguridad pública

Una cosa es el partido que te coloca y otra el gobierno, a quien se le debiera exigir gobernar para todos. Pero qué difícil resulta que quienes ocupan los cargos de gobierno y Administración lo asuman y cumplan. El Reino Unido acaba de tener una secuencia de acontecimientos que nos puede ilustrar. Mientras en España el delegado del Gobierno atiende las recomendaciones del ministro del Interior y ordena al jefe superior de Policía la actuación de ésta ante expresiones públicas de malestar por la actuación del gobierno con ocupación del espacio público, en Reino Unido es el jefe de Policía quien, aduciendo no poder prohibir una manifestación, no cede a la presión del gobierno para cancelarla. «No hay poder absoluto para prohibir las protestas», manifiesta el jefe de Policía, y la manifestación se realiza. Y esto sucede con un ministro inglés del Interior que acusa a la Policía de favorecer a los manifestantes. Es la Policía quien controla la realización de actos y actitudes que vulneren la legislación, y actúa ante su contravención. La democracia no debiera aceptar lo que sucede en España de intromisión del gobierno ante las expresiones políticas que ocupan el suelo público. Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad no precisan de la Administración para mantener la Seguridad Pública, son ellos quienes, como en Reino Unido, debieran valorar su intervención o no.

Luis Vernet Gómez. ZARAGOZA

La buena edad

Una de las predicciones de Nostradamus sobre 2024 dice que «a través de la muerte del anciano Pontífice, se elegirá un romano de buena edad». Me pregunto cuál es la buena edad y al parecer tiene que ver con el envejecimiento saludable y activo. La Consejería de Salud de Andalucía puso en marcha la plataforma digital ‘En buena edad’ para promover un envejecimiento saludable y activo, cuyo proyecto, en el que participaron casi 800 personas, contó con un millón de euros de la UE. Así pues, según la predicción de Nostradamus, en 2024 fallecerá el actual Papa y se nombrará un Papa romano, anciano, activo y saludable, dos factores imprescindibles para llevar a cabo las obligaciones de los dos cargos que ha de asumir, el de jefe de la Iglesia católica y el de jefe del Estado del Vaticano. Nos preguntamos por qué los papas son ancianos, pero es que según estudios la edad cuando peor nos sentimos es a los 48,3 años, tanto en los países ricos como en los pobres. Además, la experiencia de un anciano de la categoría cultural que ha de tener un papa es poco corriente. Mejor un papa sabio que un Papa inmaduro.

Martina Pellejero Cuéllar. ZARAGOZA

