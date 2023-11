Tiempo de guerras

Las guerras duran en función del objetivo político que se fija cuando se inician", nos explicaba el teniente general Francisco Gan Pampols antes de revisar lo que se vive en el mundo con la intervención en la Franja de Gaza del Ejército israelí después del ataque de Hamás el pasado 7 de octubre (y también pasa con la invasión de Ucrania por Rusia desde el 24 de febrero de 2022).

"Pero no se definió bien del todo cómo sería el día después. Israel no aceptará que vuelva a gobernar Hamás en Gaza y los palestinos no querrán que los dirija la actual Autoridad Nacional Palestina", agregó, a la espera de que los países árabes vecinos puedan ayudar a esa solución.

He podido entrevistar a dos grandes expertos sobre el mundo desde la óptica militar, con el teniente general Gan Pampols, y la diplomática, con el rector de la IE University Madrid, Manuel Muñiz, quien desveló que EE. UU. sabía con anticipación que la Rusia de Putin iba a invadir Ucrania y que en el Congreso de Seguridad de Múnich le explicaron detalles algunos de los asistentes. "No se había hecho nunca y pretendían hacernos partícipes de una operación premeditada y estructurada de la invasión a un vecino", recalcó.

Muñiz hizo un dibujo completo sobre el final de la relación que Europa occidental mantuvo con Rusia por mucho tiempo después de la caída del Muro de Berlín (de la que se cumplieron 34 años el 9 de noviembre). Ahora ve "un mundo de bloques mucho más roto y fracturado", en contra de lo vivido en las últimas tres décadas; el actual es un escenario "más frágil y con más violencia, menos integrado económicamente". Estas guerras nos dejarán tocados.

