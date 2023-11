El 'Adagio' de Albinoni

No sé si me están mirando ustedes a través de estas letras, o son ellas las que me permiten acceder a sus pensamientos cuando las palabras entran en sus cerebros y cobran sentido por vía sináptica. Nos estamos mirando a los ojos, contándonos cosas, y eso es muy serio. Hemos roto la cuarta pared. Yo les hablo, ustedes me leen y probablemente están pensando a dónde quiero llegar. Podría caer en el bello tópico de “a ninguna parte, la meta está en el camino” y el adagio estaría bastante cercano a mis sentimientos, pero dado que comparto estas líneas con un público muy heterogéneo, y es lunes, no sé si tienen el cuerpo para frases hechas.

Por otra parte, tal y como aprendí en la facultad de Periodismo, un periódico no debe ser lugar para alardes; hay que comunicar de modo eficaz, meter goles de ariete:los caracoleos a lo Ronaldinho son para otras plataformas de expresión escrita. Eso no quiere decir que lo escrito aquí deba ser sosainas, sobre todo en este alargado espacio de sintaxis y semántica libres.

Es 13 de noviembre, San Martín ha encendido el calefactor y ese "winter is coming" de ‘Juego de tronos’ se toma una pausa. Llega la Navidad, tiempo de alegría, pero la actualidad se empeña en poner ese mandato social en solfa. Está muy presente la angustia en un mundo que sangra demasiado, donde la sinrazón sigue campando a sus anchas. El ‘Adagio’ que suena en mi cabeza es el de Albinoni, la pieza más ‘tristebonita’ de mundo. ¿Qué podemos hacer cada uno para que el ‘Himno de la alegría’ resulte más coherente con las noticias? Esa pregunta, desde luego, da sentido a mi Navidad.