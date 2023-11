Entre la Constitución y el absolutismo

Pedro Sánchez dibuja la geografía de la discordia. Ya lo hizo Fernando VII con el decreto del 1 de octubre de 1823. Fernando VII restaura por segunda vez un régimen despótico, arbitrario y personalista con el que gobierna como le da la gana. Traidor a la nación, y de espaldas a la Constitución.

La Universidad de Cervera, el 3 de mayo de 1823, nos dejó dicho: "Lejos de nosotros la peligrosa novedad de discurrir". Pedro Sánchez tiene ahí, en apenas esa media docena de palabras, la yerra ganadera con la que marcar a sus dóciles cargos para la berrea con los sediciosos. Una cohorte de socialistas españoles acatando el atentado a la igualdad entre españoles, el castigo a los territorios más pobres y la negación de la España constitucional. Una afrenta de silencio. Toda Constitución ha tenido sus traidores constituyentes, como aquellos liberales que mancillaron la Constitución de Cádiz robando a la nación impunemente. Hay pocos crímenes dolosos que no precisen de cooperantes culposos.

Muerto Hegel, no hay síntomas de que el pacto del PSOE con los enemigos de la igualdad entre españoles se reconduzca desde la razón, y menos desde la razón monclovita. Sin embargo, los españoles, y muy especialmente de entre ellos los aragoneses, hemos sabido defendernos a lo largo de nuestra historia, incluso reciente, de los ataques de quienes nos quieren pobres y humillados. Los aragoneses estamos una vez más ante la obligación de defender nuestros derechos, de no dejarnos pisotear. Pedro Sánchez, que hace buena esa frase de Umbral de que en España confundimos muchos los prestigios, ha elegido el poder en lugar de la identidad habiendo ostentado el poder y la identidad. No seremos los aragoneses el fármaco para curar su ansiedad.

Los pactos que Pedro Sánchez está cerrando con los separatistas suponen un atentado al Estado de derecho y a la igualdad de los ciudadanos españoles

Amenazada de gravedad la España de ciudadanos libres e iguales, no parecen las cuestiones de la hacienda pública las más peligrosas. Pero el desfalco de la deuda catalana y la apropiación indebida de las infraestructuras y el patrimonio de todos, el timo más burdo desde el tocomocho, va a ser combustible para la indignación. La gravedad en términos de empobrecimiento de lo que quede de España es una evidencia. De ahí va a surgir la respuesta unánime a la que como ciudadanos estamos obligados. Perdonar la deuda a Cataluña para que la paguemos el resto de los españoles es una violación sin precedentes de nuestros derechos. Esa es la no España del PSOE con tal de que Sánchez gobierne y los sillones sigan calientes. Castellanos, andaluces, aragoneses, madrileños, murcianos y extremeños, pagando las fiestas de los desleales con España, de aquellos que salieron en un maletero para burlar la ley y vivir en una mansión. Ahora la ley es Sánchez y la mansión la pagas tú. Mientras se ríen de ti y te desprecian. Vales menos que ese maletero.

España es una democracia, una comunidad política vigente en la que los ciudadanos somos copropietarios de un régimen de libertades bajo el imperio de la ley. El Estado de derecho es contenedor de nuestras libertades, y se basa en que no hay nada que sea mío, todo es de todos. El territorio común, el jurídico y el político, está gravemente amenazado cuando se desprecia la igualdad entre ciudadanos, cuando alguien quiere imponer su voz por creerse mejor que los demás, cuando las amenazas pesan más que las leyes, cuando la libertad se sumerge en el poder por el poder, cuando la fraternidad se pulveriza porque se desprecian las razones de todos. Fernando VII, que pasó de deseado a felón, firmó su Tratado de Valençay con Napoleón. A este último, jamás se le vio huir en un maletero. Hasta para la deslealtad hay conductas alevosas más dignas que las que estamos sufriendo como nación.

