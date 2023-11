No es un sapo, es la charca entera

Bueno, que en política, como en tantas facetas de la vida, de vez en cuando haya que tragarse un sapo va de suyo. Las cosas no suelen salir como uno quiere y hay que plegarse a la realidad. Pero lo que Pedro Sánchez está decidido a tragar para contentar a los independentistas no es un sapo político suelto, es una charca completa llena de batracios, de lodo y hasta con su salsa de paramecios. Y sin un mohín de asco.

A sus compañeros socialistas, incluso les pide el secretario general que digan que lo que les ha puesto en el plato no es escuerzo, sino que les sabe todo a exquisito caviar o a jamón de bellota. Aun pendientes de los detalles de los acuerdos definitivos con Puigdemont y cía., si pasamos revista a los batracios anuros que han ido desfilando por la cocina de las negociaciones, tenemos: condonación de la deuda de la Generalitat de Cataluña con el Estado, veintidós mil milloncetes de euros para cubrir lo que los separatistas consideran que es el déficit fiscal del Principado, traspaso de las Cercanías catalanas, incluyendo las vías por las que también circulan trenes de media distancia y convoyes de mercancías, algunos sin duda con origen o destino en Aragón, reconocimiento de Cataluña y el País Vasco como naciones o minorías nacionales, que no se sabe cuál sería el mayor inri, nombramiento de un mediador, relator o árbitro internacional para garantizar el cumplimiento de los acuerdos, fotografía del número tres del PSOE pagando visita al prófugo en Waterloo, en espera de la conversación en persona personalmente con el presidente Sánchez... Y, por supuesto, la amnistía, que incluirá no solo a los implicados en la farsa de referéndum y en la intentona anticonstitucional, sino también a quienes organizaron y perpetraron actos de terrorismo callejero en nombre del ‘procés’. Y ¿por qué no? Si las gentes de Otegi ya tienen, para Sánchez, el alma blanca, los del ‘tsunami’ serán angelicos las criaturas. Lo que estaría bien es que el día que se vote esa ley en el Congreso, la televisión nos ofreciera unos buenos primeros planos de los diputados progresistas aragoneses, para que pudiéramos ver en directo la cara que ponen mientras tragan.

(Puede consultar aquí todos los artículos escritos en HERALDO por Víctor Orcástegui)