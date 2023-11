Un pacto por la inmigración

El desbordamiento en Canarias con la llegada masiva de inmigrantes ha hecho que el Gobierno los distribuya entre las comunidades. Nada habría que objetar si se hiciera de forma adecuada. El delegado del Gobierno en Aragón defendía los pasos dados para traer un grupo numeroso de inmigrantes ilegales a Huesca y a Sabiñánigo.

Es posible que la Administración central haya cumplido, como dice el delegado del Gobierno, el protocolo previsto, pero se ha actuado sin sentido común. El Gobierno aragonés y los municipios no tenían noticia de su llegada. Se trata de una falta de respeto a las competencias de las comunidades y de los municipios. No parece buscarse la corresponsabilidad. Además, como esas administraciones se van a tener que implicar en la acogida, es de sentido común que el Gobierno central trate de coordinar a todos los niveles, sobre todo por los propios inmigrantes, para asegurar su atención y su acogida social. A través de las entidades sociales se ha informado de que llegarán más inmigrantes desde Canarias próximamente, con destino a Zaragoza, Tarazona y a dos localidades turolenses. Esperemos que esos nuevos envíos se hagan con cabeza y se busque la coordinación, no solo con el Gobierno aragonés sino, también, con todos los que pueden apoyar la acogida y la integración.

Los representantes de los empresarios han pedido que se acelere la integración laboral de los que vienen, lo que por supuesto exige planificar la formación básica y la especialización técnica. Un tema capital, si de verdad se quiere que los que llegan, o una parte importante de ellos, puedan encontrar una nueva vida con futuro entre nosotros.

En España, desde que la inmigración ilegal se situó como uno de los principales problemas, los gobiernos que se han sucedido han sido incapaces de afrontarlo en profundidad. Otro campo más –junto a la educación, la sanidad o la organización territorial– donde es de lamentar que el Gobierno actual del PSOE no busque un pacto de Estado con el partido más votado, con el PP. Sin olvidar que es un problema que afecta a toda Europa.

(Puede consultar aquí todos los artículos escritos en HERALDO por Carlos Sauras)