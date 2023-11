El sentido de dos discursos

Una vez más -y no son pocas- ha sido la Corona la que ha recordado en un acto histórico el sentido último de la Constitución como norma y marco esencial de convivencia del conjunto de los españoles.

En tiempos de penuria, cuando algunos parecen agarrarse a la amnesia voluntaria para desdeñar lo que garantiza nuestro futuro, la Princesa Leonor y el Rey anclaron ayer en sendos discursos los valores compartidos por la inmensa mayoría de los ciudadanos.

En la senda de la Constitución, como bien sabe Felipe VI, residen las claves del progreso y de la estabilidad de una nación que algunos tensionan desde la más absoluta irresponsabilidad y desde el desprecio al Estado de derecho. Por ello, la jura de la Princesa y su primer discurso tras su mayoría de edad alcanzan una importancia máxima al verbalizar dos conceptos fundamentales: el sometimiento al Derecho y la concepción de la Corona como símbolo de la unidad de España. Al escuchar a Leonor no fue difícil conectar su mensaje de servicio con el empeño del Rey y, en ambos, se funde un mismo compromiso con el conjunto de los ciudadanos. Si todas las instituciones del Estado mantuvieran una guía tan definida y clara en su desempeño, no estaríamos avergonzándonos -en una jornada para recordar- de quienes aún no han entendido que las discrepancias tienen su perfecta cabida en un Estado democrático sin necesidad de acudir al despecho y a la zafiedad.

Convendría, al mismo tiempo, que algunas de sus señorías y, al menos, tres ministros y otros tantos presidentes autonómicos comprendieran cuál es su sitio y a quién representan. La falta de altura de miras de unos pocos nunca podrá empañar la ilusión y la esperanza de la gran mayoría.

(Puede consultar aquí todos los artículos escritos en HERALDO por Santiago Mendive)