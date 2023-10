La invasión de las calabazas

Me mira compungido mi amigo irlandés para anunciarme: "El ‘halloween’ lo inventamos nosotros". Y se muestra aún más avergonzado, si cabe, al descubrir mi cara de asombro desconcertado cuando le pido que me lo repita, por si mi inglés furtivo no ha logrado percibir por completo los matices de su afirmación. Aunque, al margen de mi competencia, no parezca demasiado complejo interpretarlo.

"Bueno, sí. Lo creamos nosotros, en Irlanda, con un sentimiento sagrado. Ese es el origen, la esencia de la palabra. Lo trasladamos a América y desde allí nos lo han devuelto disfrazado de esqueleto y calabaza". Cruelmente travestido, pienso, mientras le extiendo una mirada compasiva. Porque no logro entender el sentido que brinda semejante invasión a la cultura europea.

Es verdad que hemos de pasar por el aro de la globalización. Pero también entiendo que se puedo establecer un filtro a las importaciones. Más aún, cuando la tradición de la vieja Europa tiene argumentos para anclarse en la festividad de Todos los Santos, que aporta un sentido a la celebración y valores mucho más enriquecedores que los que tiende a ofrecernos el desembarco americano.

Llega uno a acostumbrarse al desfile de criaturas disfrazadas de todo que agitan las calles y merodean las puertas de las casas, casi siempre de manera inofensiva, casi siempre… en busca de una golosina. Pero me cuesta más hacerme copartícipe de quienes, ya entrados en edad, encuentran en la última noche de octubre el acomodo de su apasionado celo por las más variopintas vestimentas. En un difícil equilibrio entre la extravagancia y la ridiculez.

Sin ser visitante asiduo de cementerios, más allá de mis rezos y duelos personales y requerimientos sociales, me siento más cómodo viendo el desfile de quienes, como cada 1 de noviembre, acuden a adornar el aposento de sus allegados fallecidos. Y junto al ramo de flores y el beso a la lápida, le estampan una oración al Cielo, de notable más valor que el de los disfraces de esqueletos.

"Así que todo esto lo habéis promovido los irlandeses...".

