Hoy sí va a ser un gran día

Hoy es un gran día para los españoles. Cuando veamos a la Princesa de Asturias y de Gerona jurar que guardará y hará guardar la Constitución y las leyes y que respetará los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas, estaremos asistiendo a la continuidad de la Corona, que es la institución que proporciona estabilidad a nuestro marco de convivencia política.

No es poco. Y mira que la fórmula es sencilla y hasta obvia, cumplir las leyes, empezando por la principal, y respetar los derechos de todos. Y en realidad todos estamos obligados a lo mismo, pero está muy bien que quien será un día la cabeza del Estado y de la nación establezca ese compromiso público. Y es también un gran día porque, tal como van las cosas, la Corona es la única de las grandes instituciones del Estado que funciona en este momento como debe. Y porque resulta ejemplar que los españoles veamos a una persona joven, sobre la que recae una enorme responsabilidad, cumpliendo con fidelidad sus obligaciones. Eso vale su peso en oro cuando la actualidad política nos ofrece tantos casos de lo contrario, de personajes que eluden sus responsabilidades, que en lugar de respeto muestran desprecio hacia las instituciones y las leyes, que pervierten el sentido de sus deberes. Algunos de esos personajes, aunque por sus cargos deberían, no asistirán hoy al juramento de doña Leonor. Y es lógico. Ellos, y ellas, no están al cumplimiento de sus obligaciones, están a otra cosa. Pero aunque les fastidie, hoy la mayoría de los españoles no estará con ellos, sino compartiendo el compromiso de la Princesa.

