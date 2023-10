Aragón, ejemplo de diálogo social

No solemos celebrar lo que hacemos de manera frecuente, la continuidad de las cosas lleva en muchas ocasiones a no valorarlas. Y no me gustaría que esto ocurriera con la firma de la Declaración de Diálogo Social, el pasado 23 de octubre, entre el Gobierno de Aragón y las organizaciones sindicales y empresariales de Aragón, CC. OO., UGT, CEOE y Cepyme.

De nuevo nos hemos puesto de acuerdo para sentarnos, hablar, negociar y pactar diferentes políticas laborales, económicas y sociales dando continuidad a la concertación social como elemento democrático insustituible.

En junio del año 1989 se firmó el primer acuerdo de diálogo social en Aragón, con el último ya llevamos doce y somos la única comunidad autónoma que ha tenido ininterrumpidamente acuerdos de diálogo social. Quizás sea un mito que Aragón es tierra de pactos, pero en este ámbito lo demostramos con hechos. En muy diferentes circunstancias económicas y sociales, con diferentes partidos en los gobiernos y con diferentes personas en las organizaciones sindicales y patronales, siempre hemos apostado por el consenso como herramienta.

Esta vez la continuidad hay que destacarla porque se ha producido un cambio de gobierno con una diferente tendencia política y, como los anteriores, ha reafirmado su compromiso por el diálogo y la concertación como un activo de Aragón. Desde 2018 tenemos una Ley de Diálogo Social, pero somos conscientes de que sin voluntad política y personal ni lo tendríamos ni los hubiéramos mantenido durante 34 años.

No hay una definición concreta del diálogo social. Hay un modelo ‘europeo’ de consultas previas sin más compromisos. En España, la Constitución nos da un gran protagonismo que ha permitido que los agentes sociales fuéramos decisivos para elaborar la legislación principalmente en las reformas laborales y de pensiones, pero que se ha dado en otros muchos temas.

En las diferentes comunidades autónomas hay varios modelos. Y entre ellos el modelo aragonés es un ejemplo para el resto, por permanencia, por las fórmulas de participación en las diferentes políticas y programas y sobre todo por los buenos resultados obtenidos.

La declaración institucional supone el inicio del trabajo en la mesa de Diálogo Social en la que queremos negociar actuaciones a corto (programas concretos), a medio (estrategias por temas) y a largo plazo (órganos permanentes de participación institucional). Lo queremos hacer ajustándonos a nuestra realidad y a la complejidad del momento económico y social.

Aragón mantiene desde 1989 una apuesta por el diálogo entre los agentes sociales

y la Administración que contribuye al desarrollo económico y al bienestar



Parte de esas actuaciones son las que dan contenido a la declaración, en la que nos marcamos cinco objetivos concretos: aumentar la cohesión social frente a la desigualdad, mejorar las condiciones laborales, garantizar unos servicios públicos de calidad en todo Aragón, conseguir un modelo productivo competitivo e innovador y favorecer la actividad económica.

Para conseguir esos objetivos hemos marcado seis ejes de trabajo: las relaciones laborales y la negociación colectiva (incluyendo la igualdad y la siniestralidad), el empleo de calidad, la formación como eje competitivo, las políticas sociales contra la desigualdad, la competitividad empresarial y, por último, la profundización del diálogo social y la participación institucional.

Temas muy importantes a los que hemos añadido la demanda de nuevas infraestructuras, la lucha contra la despoblación como eje transversal o la mejora de la financiación autonómica, ya que Aragón está infradotada presupuestariamente.

El mundo del trabajo y el ámbito empresarial es junto al Estado del bienestar lo que define el grado de desarrollo de las sociedades. La calidad del empleo y de los servicios públicos evita las desigualdades y garantiza la cohesión social. Por eso, es tan importante que los agentes sociales más representativos, que a tanta gente representamos, participemos en la elaboración de las políticas que nos afectan. Con nuestra firma las Comisiones Obreras de Aragón queremos que el diálogo social permita mejorar la vida de los aragoneses y aragonesas.