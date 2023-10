Una larga  travesía

Continúa desinflándose el PSOE aragonés. La firma del acuerdo institucional para la nueva Romareda ha terminado de orillar a los socialistas, que sufren de falta de tono y capacidad de interlocución. El quinto proyecto para el nuevo campo, soportado por el cuarto diseño de estadio, se ha firmado a tres bandas, incluida la rúbrica del Club que tantos recelos había despertado en el PSOE.

Serán 40 millones por socio y ninguno de ellos se cierra a que entre un cuarto, un quinto o los que sean necesarios. La particularidad del acuerdo reside, precisamente, en sus protagonistas: es la primera vez que se logra una fotografía con tres partes implicadas. El campo de fútbol ha sacado al PSOE de la vía y puede hacerle descarrilar si Zaragoza logra convertirse en sede del Mundial. La fontanería política de los socialistas no ha sabido, no ha podido o, simplemente, se encontraba desmontada. Perder las elecciones desgasta, pero no alcanzar a leer lo que en esta ocasión estaba ocurriendo se ha convertido en un error de manual, enclavado entre aquellos de los que cuesta reponerse.

Tras la derrota electoral y a la espera de la celebración de sus congresos, el PSOE se ha sumergido en una falta de tono que permite el engorde del PP. Vox, mientras tanto, muestra con torpeza su deseo de entrar en los gobiernos de Zaragoza y Huesca

Sin una oposición bien pertrechada todo el espacio queda en manos de los populares, que crecen sin preocuparse por un PSOE que ha depositado la responsabilidad de su interlocución política en las instituciones (más correcto es el empleo del singular, ya que solo aguanta la Diputación de Zaragoza) y en el uso del no como respuesta estándar. La nueva Romareda, convertida en el mejor de los ejemplos de esta nueva forma de entender la acción política, resume sus primeros 100 días en la oposición. Puede que en el PSOE tengan dudas sobre el devenir de la futura sociedad mixta, del modelo de negocio y hasta del precio final del estadio, pero ¿cuál es su propuesta? Por el momento, parece que todo pasa por una progresiva y discreta marcha atrás que logre, poco a poco, reposicionarse ante la construcción del campo.

Sin una fecha fijada para el Congreso Federal, a los socialistas les espera una larga y desgastante travesía hasta la celebración de su cita regional, como se puso ayer de manifiesto con los distintos posicionamientos con relación a la amnistía que defendió Sánchez. En una abierta situación de interinidad convive una generación que sabe que su etapa se ha terminado con un grupo dispuesto al relevo que no termina de marcar su impronta. ¿Quién desea o quién puede hacerse cargo del PSOE? Todo está abierto.

El PSOE ha depositado la responsabilidad de su interlocución política en las instituciones y en el uso del regate en corto como respuesta

Aunque la legislatura está recién estrenada, el PP carece de un contrario que sepa contrabalancear, aunque la oposición, paradójicamente, se descubre por instantes en Vox. La crisis interna que no oculta la formación de Santiago Abascal se expresa en Aragón en forma de sacudidas. El acuerdo que permitió la investidura de Azcón parece que se les ha quedado pequeño y Vox pelea por entrar en los gobiernos municipales. En la plaza del Pilar, se alían con el PSOE y con ZEC para sacar adelante la comisión que estudiará la ampliación de cuatro años del contrato de los autobuses municipales y en Huesca, después de dejar durante unos minutos en el aire su apoyo a las ordenanzas, terminan por aprobarlas extendiendo un clima de desconfianza.

Frenará Jorge Azcón a Vox, no cabe duda, pero sin el PSOE con un mínimo tono se pierde el imprescindible contraste entre Gobierno y oposición. La derrota electoral se produjo hace meses y su desposicionamiento, pese a las muchas razones, no termina de justificarse.

