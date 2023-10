Una Yolanda Díaz a la alemana

Alemania ya tiene su Yolanda Díaz. Se llama Sahra Wagenknecht, nació en 1969, solo dos años antes que Díaz, y es también muy de izquierdas, tanto que defiende un programa radicalmente anticapitalista. Solo que a Wagenknecht su progresismo no le impide estar en contra de una excesiva apertura a la inmigración o criticar las políticas identitarias basadas en el género o las profusiones ecológicas, que considera que distraen de los asuntos económicos y sociales que deben ser la principal preocupación de su campo político. Pero lo que la asemeja a Yolanda Díaz es que acaba de fundar un nuevo partido que, como es el caso de Sumar, gira completamente entorno a su propia persona. Y para que la cosa quede pero que muy clara ha bautizado a su partido como ‘Coalición Sahra Wagenknecht’. Ahí queda eso, que nadie se confunda. Dice el ‘New York Times’ que es el primer caso en la Alemania de posguerra de un partido construido enteramente alrededor de la figura de un único dirigente. En eso, obviamente, les sacamos mucha ventaja a los alemanes, porque aquí, antes del Sumar de Díaz, ya tuvimos el Podemos de Iglesias. Wagenknecht ha encabezado la corriente Plataforma Comunista dentro de La Izquierda (‘Die Linke’), que podría ser el equivalente a nuestra Izquierda Unida. Y ha ganado notoriedad por su frecuente participación en tertulias y debates televisivos, así que sus perspectivas electorales podrían no ser malas. En fin que los alemanes ya tienen su Yolanda Díaz, aunque por ahora no les ha salido un Puigdemont. Suerte que tienen.