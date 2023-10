En septiembre de 2004 se estrenaba una de las series más disruptivas de la historia de la televisión: ‘Perdidos’. Su premisa nos situaba en el malogrado vuelo 815 de la compañía Oceanic Airlines y popularizó a sus creadores, entre los que figuraba J. J. Abrams.

A pesar de que en la actualidad es también conocido por su trabajo en el ámbito cinematográfico, su carrera como creador se encuentra principalmente asociada a series como ‘Alias’ y ‘Fringe’; en ellas, Abrams despliega su sello personal como apasionado de la construcción de universos narrativos, herramientas transmediáticas y contenidos multisoporte. Su pasión por contar historias ha quedado también plasmada en una de sus creaciones más singulares: un libro llamado ‘S. El barco de Teseo’, hasta el momento publicado en varios idiomas y cuya versión en español llega a final de mes; la obra está concebida por J. J. Abrams y escrita por Doug Dorst.

La editorial Duomo Ediciones define la publicación como "la crónica de dos lectores que se conocen en los márgenes de un libro y se ven implicados en una lucha mortal entre fuerzas que no comprenden". Ambos deben resolver el misterio y el libro está plagado de pistas. No estamos ante una lectura lineal, sino ante una experiencia y un desafío interactivo; de hecho, es difícil adentrarse en su comprensión, que se complementa mediante notas al margen, postales, fotocopias, mapas, recortes de periódicos, etc. Es una oda al libro físico y una carta de amor al arte de contar historias.