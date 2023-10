Cartas al director de HERALDO: Las palabras, semillas viajeras

Las palabras, semillas viajeras

El día del diccionario ha pasado. Cuando era una niña me regalaron Le Petit Larousse, que fue el primer diccionario que tuvimos en casa. Pierre Larousse, gramático, lexicógrafo, profesor, etc., creó y publicó esta obra de consulta en 1905. Colocó en la portada su divisa: "Je sème a tout vent"((siembro a los cuatro vientos), que dio sentido al famoso logo diseñado por Eugène Grasset, uno de los padres del Modernismo.

Una sembradora sopla sobre una flor de diente de león facilitando que las semillas echen a volar. Esas semillas son una maravilla aerodinámica, algunas son capaces de mantenerse en el aire durante un kilómetro. Las palabras son como semillas que sembramos y dan fruto. Al usarlas podemos comunicarnos con nuestros congéneres, socializarnos. A los meses de vida, balbuceamos, imitando a los mayores que nos rodean y poco a poco vamos haciendo acopio de un buen montón de semillas y de valiosas recomendaciones para usarlas, cómo, cuándo, dónde, con quién, etc. Observadas macroscópicamente, las hay de muchos tamaños, formas, colores y texturas. Pueden ser suaves al tacto o ásperas, a veces se camuflan entre la vegetación como camaleones. También pueden tener un comportamiento imprevisible al germinar donde menos te lo esperas. El diccionario recoge todas esas voces, las protege, las mantiene listas para ser usadas. Algunas se extinguen, otras nacen o se modifican, las prestamos, o las recibimos de otros. Se cuida la biodiversidad, se intenta paliar la hambruna. ¿Dónde van a parar las graciosas semillas de diente de león? Se suelen encontrar a gusto en terrenos invadidos por la maleza y pedregosos, aun así, algunas germinan en una buena tierra donde nos deleitan con sus florecillas, como es de esperar que lo hagan también nuestras palabras (Mateo 13).

Sonia Santibáñez Mombiela. ZARAGOZA

¡Bendita locura!

Todavía lamiéndonos las heridas del dramático empate cosechado en El Molinón, nos llega el mazazo de la derrota contra el Eibar. Las lecciones aprendidas no van con el Real Zaragoza y nuevamente dejamos escapar un 2-0 a favor. Vi el partido en mi casa de Madrid, con mi hijo de 5 años. Se acostó triste y enfadado y yo, con los ojos vidriosos, intenté restarle importancia como pude. Hoy se notaba la llegada del otoño y les dije que había que ir al parque con sudadera. Eligió, por supuesto, la del Real Zaragoza y no quiso abrocharse el chaleco porque si no, no se le veía el escudo. Entenderé aunque me cueste que, viviendo en la capital y harto de los disgustos que le da su equipo, quiera ser madridista o atlético. Pero de momento, sin saber muy bien cómo, ha entendido que ser del Zaragoza es inexplicable. Es una constante lucha de la razón y el corazón en la que siempre gana el segundo. Es domingo tras domingo ilusionarte como el primer día, año tras año creer en volver a ser los que fuimos y casi una década después del descenso seguir teniendo una hinchada fiel a su máxima pasión, nuestro Real Zaragoza. Mientras escribo estas líneas mi otro hijo, de 3 años, va cantando por la casa "moverse maños, moverse". Bendita locura.

Belén Zamora Lozano. MADRID

Dependencia y mala praxis

El 19 de octubre mi padre tenía cita de revisión con una evaluadora del IASS por la Ley de Dependencia; tiene 84 años y el grado 1. De 9.00 a 9.30 era la cita con una evaluadora, en casa de mi padre. En la llamada telefónica donde se concretó el día y la hora le dije a la persona que me llamó que iría yo para estar presente, ya que mi padre a veces no está en lo que se celebra y además vive solo. La evaluadora llegó al domicilio a las 8.30, sin avisarme del adelanto, sin identificarse, sin dejar documentación alguna y sin justificante de la hora de su presencia en el domicilio. Yo soy el hijo, y en los papeles de la dependencia estoy también como cuidador. He tenido que salir del trabajo para asistir a esta esperada cita (tardan muchos meses), ausencia que tengo que justificar. Llegué a casa de mi padre unos momentos antes de las 9 y ya no estaba la evaluadora. No había ningún otro familiar durante la evaluación. Aparte de que sobre lo acontecido en la cita me tengo que fiar de lo que me cuente una persona de 84 años ya con un nivel de dependencia y problemas serios de audición, he cursado una reclamación formal al IASS solicitando explicaciones del injustificado adelanto de la cita y justificación, por escrito, de la presencia de la evaluadora en el domicilio. Además, que se tomen las medidas para que este tipo de malas prácticas no se repitan. Es intolerable que se trate así a las personas mayores por estos profesionales, en este caso a una persona dependiente. Ah, y también he pedido que se disculpen.

Juan Manuel Marín Orgaz. ZARAGOZA

Sin enterrador

Cuando sientes la pérdida de un ser querido, las irregularidades te enojan demasiado. Así nos sentimos mi familia y yo después de sufrir dos veces en el mismo año la carencia de enterrador en el cementerio de La Cartuja Baja y encontrarnos el problema al llegar a dicho cementerio a dar descanso a nuestros familiares. Por favor, solucionen este problema, todos tenemos derecho a una muerte digna y una inhumación respetuosa.

Gloria Navarro Pueyo. ZARAGOZA

Cancelación de viajes a Egipto

No es una situación muy peligrosa viajar a países limítrofes con la franja de Gaza? Exteriores recomienda no hacerlo si no es necesario pero no ha actualizado las recomendaciones desde hace años. ¿No son las actuales circunstancias extraordinarias? Los usuarios queríamos viajar, teníamos ilusión, habíamos ahorrado y llevábamos preparando este viaje desde hace meses. Aunque las agencias dicen que se está viajando con total normalidad, muchos percibimos demasiada incertidumbre y nos vemos obligados a decidir entre perder mucho dinero, por unas condiciones aseguradoras que no nos protegen nada ante este tipo de eventualidad, o arriesgar la vida más de lo razonable. Por ello hay cancelaciones desde el momento en que se recrudeció este conflicto. Acogerse a la letra pequeña por parte de las agencias/mayoristas es ruin. Están ganando un dinero por las cancelaciones sin grandes gastos, porque estas personas no vamos a viajar y se les ha avisado con mucho tiempo, en mi caso a 28 días del viaje. Hubo una atentado terrorista en Egipto el 8 de octubre en el que perdieron la vida dos turistas y un guía egipcio. Con todo lo que está ocurriendo allí sigue primando el dinero sobre la seguridad de las personas. Al menos podían ofrecer alternativas de viaje, cambio de destino o de fechas, etc. La única opción que tenemos es pagar un dineral renunciando al viaje. ¡Qué decepción!

María Ángel Viscasillas Torrero. SAN MATEO DE GÁLLEGO (ZARAGOZA)

