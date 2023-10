Taylor Swift, de cine

En los mejores años de la historia del cine, los espectadores se conformaban con acudir a una sala, ocupar una butaca y disfrutar durante noventa minutos (tiempo estándar) de sus héroes o sus actores favoritos. Por lo general, también las palomitas y, según los casos, la coca cola formaban parte de la sesión.

Con el tiempo, el cine ha perdido aquel furor, pero sus fans más voluntariosos han evolucionado hasta lograr que ir a ver una película, una de esas sagas interminables con su propio ‘merchandising’, se transforme en un espectáculo paralelo. Los seguidores de ‘La guerra de las galaxias’, ‘Batman’ o cualquier otro extraordinario fenómeno en taquilla han dejado su huella, acudiendo con sus disfraces y la parafernalia relacionada con las películas y los personajes en cuestión. Esa huella la siguió recientemente la ya multimillonaria ‘Barbie’ cinematográfica, con las salas ‘vestidas’ de rosa a costa de sus espectadores. Y la persigue desde ayer mismo Taylor Swift. La gran estrella americana acaba de presentar en cines de todo el mundo (en muchos de Zaragoza) su ‘The Eras Tour’, una película sobre la actual gira de conciertos que está realizando la cantante y que pasará por Madrid el próximo mes de mayo. Es la oportunidad que tienen de verla los miles y miles de adolescentes (y no adolescentes) españoles que no consiguieron entrada al agotarse las mismas en pocas horas. Por eso, sus fans no acuden a verla y escucharla de cualquier manera: lo hacen vestidas y con complementos (pulseras, muchas pulseras) que las identifican con las distintas ‘eras’ de Taylor Swift.