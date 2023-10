Cartas al director de HERALDO: El servicio de autobús de Parque Venecia

El servicio de autobús de Parque Venecia

Al regresar el sábado a mi casa, en Parque Venecia, después de haber visto el ambiente festivo, acudí a la parada del 23 frente al Corte Inglés, en el paseo de Sagasta, poco antes de la media noche. Se había concentrado ya un numeroso grupo de personas. La señal luminosa indicaba que el 23 llegaría en 12 minutos.

Sin embargo, pasó mucho más tiempo, además de numerosos autobuses de las demás líneas (conté cinco de la línea 33 y tres de la 34, que prácticamente se fueron vacíos). Y la cola cada vez iba siendo más larga en espera del 23. Por fin, cuando llegó, el desánimo cundió al ver que el vehículo iba lleno. Apenas una docena de personas consiguió subir, quedando unas cincuenta en la parada. La aplicación del móvil de repente dejó de dar información de la llegada del próximo autobús, al igual que la señal luminosa de la parada. Me sorprendió ver la resignación pacífica de las personas que se quedaron tiradas, sobre todo cuando una me dijo que esto era normal en la línea 23. Volví andando a mi casa. En España, me temo que nuestros políticos nos han aleccionado muy bien a respetar a la autoridad y a no armar jaleo… y a que nos ofrezcan servicios públicos tercermundistas a cambio de altos impuestos. Si fuera usuario frecuente de esta línea, hacía tiempo que me habría personado en las oficinas de Avanza a exigir explicaciones por el vergonzante servicio que están ofreciendo a aproximadamente 40.000 vecinos de Zaragoza (entre La Paz y Parque Venecia). A ver si alguien responsable en el Ayuntamiento se entera de lo que está ocurriendo con la movilidad en la ciudad que gestiona, y deja de dedicarle tanto tiempo al nuevo estadio de fútbol o a proyectos que mientras tengamos el actual sistema de transporte público le vienen demasiado grandes a la ciudad.

Tomás Rueda Martín. ZARAGOZA

Fiestas en honor a la Virgen del Pilar

En el mismo sitio y lugar sigue la Virgen del Pilar para adorar. Todo el mundo sabe de ella y la vienen a visitar. Unos le imploran, otros le lloran de alegría y los más rezan o callan. Hay Pilares, Pilaricas y Pilucas entre otros nombres que afirman ser María del Pilar, columna inquebrantable que cientos de mantos visten preciosa cada día. La Virgen del Pilar es adorada y adorable, dicho en miles de jotas y canciones desde que vino inmortal a Zaragoza. Estos días son las Fiestas, del 7 al 15 de octubre. Circo, ferias, conciertos y variados eventos nos marcan la agenda. Sin faltar, gigantes y cabezudos para chicos y mayores por las calles de Zaragoza. Todo es luz, sonido, agua con su Ebro acariciando el Pilar y fuegos artificiales por las noches en diferentes barrios, donde el cielo nocturno de Zaragoza se viste y bailan todas las estrellas con sus luces y estallidos chispeantes, de mil maneras, decorando la ciudad y viendo las caras de los niños que alucinan del espectáculo que viven. Explosión de juventud en las vaquillas matutinas en la plaza de la Misericordia, donde hay un lleno total con sus peñas, música y cachirulos al cuello. Ríen, cantan, almuerzan y aplauden la charlotada de arriesgados y valientes jóvenes que se ponen a sortear las vaquillas con algún que otro revolcón. Los huéspedes llenan las casas estos días para celebrar el día de la Virgen del Pilar. Todo son felicitaciones y brindis en casi todas las mesas de muchos hogares, para celebrar los santos familiares, sin que falte la Ofrenda de Flores en su gran día 12, donde el blanco y el rojo lucen en sus claveles, rosas y demás flores, donde juntamente dan y dejan los mejores besos en su revestimiento del gran manto floral con sus variados trajes regionales. Todo es poco para Ella, en un alarde de fervor y generosidad de todos los miles que se acercan y de los que no pueden, pero sienten su solidaridad desde sus lugares y circunstancias menos favorables. Es la Madre de todos los aragoneses. Es la Reina de la Hispanidad. Es la que tiene más altares, grande, sencilla y universal, la que nos protege y siempre nos bendice. ¡Viva la Virgen del Pilar!

Menchu Gil Ciria, ZARAGOZA

La jota, la nuestra, la de Aragón

Es hermosa porque brilla; en su baile, su cante, música y presencia. Te mira y te habla, te transmite toda su bondad. La voz sale del alma, sus palabras sonantes te llegan al corazón; expresan dichos, rezos, peticiones y alabanzas a nuestra virgencica del Pilar. A sus fervientes devotos nos erizan la piel al sentir toda la pasión con que le cantan. Sus pasos, esos que al unísono van danzando por el escenario al ritmo de bandurrias, guitarras y laúdes, cuando saltan bailando los joteros con sus puntas y tacones. Las castañuelas, esas que repican y saltan en sus manos al ritmo de sus danzantes, las que inundan de sonido armonioso todos nuestros sentidos; sonido celestial como si el campanario de nuestro Pilar saliera repicando a coro para acompañar. Sus atuendos, los que les llenan de luz, color y vida necesaria a nuestros baturricos que hacen de ellos su distinción. ¡Qué bonica es nuestra jotica, la que vibra en la garganta del que la canta! No hay mayor belleza que la jota de Aragón.

Nuria Marruedo López. ZARAGOZA

Envueltos en la vorágine

"Lee mucho, escribe siempre que puedas y aprenderás mucho". Este consejo me dio no hace mucho un antiguo profesor y excelente persona, por cierto. Por desgracia no dispongo de mucho tiempo para estas actividades, pero lo que sí me gusta es observar y analizar, y lo que veo en nuestra sociedad actualmente es un alto grado de crispación. Estamos constantemente bombardeados por noticias cuyo fin parece ser únicamente sembrar la crispación entre la población. Y, bajo mi humilde punto de vista, estas noticas no son más que cortinas de humo que no hacen otra cosa que tapar la realidad diaria del españolito de a pie. Cualquier tema, por minúsculo que sea, es motivo de confrontación política, y pasamos de puntillas por el precio del aceite, las subidas de las hipotecas, el encarecimiento de la cesta de la compra y lo que esto supone para muchas familias que llegan muy justos a final de mes. En fin, miro al horizonte y veo la silueta majestuosa de los Pirineos, ese sitio mágico donde desconecto de toda esta vorágine que nos está envolviendo...

José Manuel Tovar Barrios. PEDROLA (ZARAGOZA)

Los mejores médicos

Quiero expresar mi agradecimiento. Tenemos los mejores médicos y las mejores personas que nos atienden, y tenemos que conservarlas. En mi caso, muy agradecido a la doctora, especialista en Hematología, Ana Cristina Godoy Molías, del Servet, que hasta que no ha averiguado lo que me pasaba no ha parado. Y también, a las personas que me han atendido con mucha amabilidad. A todos ellos, un fuerte abrazo y que sigan así.

José Antonio Berniz Macarro. ZARAGOZA

