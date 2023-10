Cartas al director de HERALDO: El Parque, sin servicios higiénicos

El Parque, sin servicios higiénicos

El encuentro con los amigos es una de las satisfacciones de pasear por nuestra ciudad. Saludo a un ilustre compañero, uno de los fundadores de la Escuela de Turismo de Zaragoza, por el paseo de Fernando el Católico; viene del parque, del Cabezo Buena Vista, y se queja porque considera que es una dejadez, olvido o ni siquiera planteado el problema de la falta de servicios públicos en nuestro más visitado parque.

Yo no me había planteado esa cuestión, porque, bien personalmente o para solucionar los problemas de mis nietos, siempre he utilizado los servicios instalados en las dependencias de los establecimientos de hostelería. Pero tiene razón mi amigo, ¿cómo puede existir un espacio público tan visitado, tan disfrutado, tan utilizado para eventos musicales, deportivos o espectáculos teatrales, sin ofrecer ese servicio tan necesario? Quiero que nuestros rectores municipales comprendan y acuerden dotar a ese espacio de los necesarios servicios. El 23 de octubre de 2022 se publicó en esta misma sección una carta mía sobre el que iba a terminar, restaurante Cabezo Buena Vista; los días 22 de febrero y 5 de marzo de 2021, publicaron dos cartas mías sobre los quioscos ‘sin música’ del parque y de la ciudad. Sin ser vanidoso, algo tuvieron que ver esas cartas con la decisión institucional de volver a activar el quiosco del parque, tanto para actuaciones musicales como de espectáculos teatrales, eventos infantiles y magia de diversos géneros que llenaron durante algún tiempo esos espacios de ocio y cultura. ¡Ojalá sirva también este escrito para que pongan manos a la obra y faciliten a los paseantes, niños y niñas y personas mayores, resolver sus necesidades fisiológicas en unas condiciones higiénicas saludables!

José Javier Forcén Ruiz. ZARAGOZA

La banda ancha y el último poste

Somos una familia que nos fuimos a vivir a un pueblo de la España vaciada, Villanueva de Jiloca, y que tenemos una empresa de telecomunicaciones en la que trabajamos los tres miembros de la familia (somos operadores) y que trasladamos también de Barcelona a Villanueva. Somos una empresa tecnológica que necesitamos de la banda ancha para nuestro trabajo diario y que ahora vamos trampeando con conexiones de 4G y Wimax muy lentas y con cortes. Parece mentira, pero somos la única empresa tecnológica en un radio de 50 kilómetros como mínimo. Bueno, pues hace mas de un año que nuestra empresa logró que Movistar viniera a cablear el pueblo, tras múltiples solicitudes que les hicimos como operadores. A finales de agosto del 2022, Movistar hizo el despliegue de la fibra y de las cajas de conexiones por todo el pueblo, dejando toda la instalación preparada para poder conectar a la troncal principal, que pasa por la entrada del municipio. Pues ahí comienza el suplicio. El último poste que está en la entrada del pueblo y por donde pasa el cable principal de la fibra para llevarla hacia el exterior, está puesto, desde hace más de cincuenta años, dentro de una parcela de un vecino que pidió que Telefónica se lo sacara y lo moviera unos metros hacia afuera de su propiedad. Los técnicos de Movistar, como no les dejaron entrar para pasar el cable, lo dejaron enrollado al lado del poste y se marcharon. Ahora entra en la ecuación nuestro Ayuntamiento, que, en vez de proponer soluciones, se ha dedicado a polemizar con la familia propietaria de la parcela donde está ubicado el poste. Uno por el otro, así llevamos mas de un año sin tener la banda ancha, con toda la infraestructura instalada, y no se atisba solución, ya que han entrado en una espiral de reproches. Creo que el Ayuntamiento tendría que proponer soluciones y, si tuviera la voluntad, podría instalar un poste de telecomunicaciones a tres metros del otro y dejar el de la discordia inutilizado. Pero eso es como pedirle peras al olmo y parece que no está por la labor, ya que prefiere hacer otras obras que le pueden dar mas réditos electorales. El resto del pueblo también sufre las consecuencias, porque por ejemplo el médico o la enfermera no pueden imprimir recetas, visualizar informes, etc. Seguiremos esperando que alguien se digne a solucionar este problema.

David Gómez Ruiz. VILLANUEVA DE JILOCA (Zaragoza)

Memoria artificial

La memoria es una función del cerebro que nos permite almacenar y recuperar información del pasado. Tenemos la capacidad de recordar. Pero actualmente, poco a poco, vamos prescindiendo de nuestra memoria y de la necesidad de ella. Hasta este siglo XXI, el estudio y el conocimiento iban ligados a memorizar datos, números, fórmulas o leyes. Hoy hemos sustituido nuestra memoria por la del móvil, internet y el ordenador. Aquí están los datos, a los que accedemos fácil y rápido. Nuestro cerebro no se preocupa por el teléfono del amigo, por la calle que paseo ni por el clima del lugar donde voy a ir de vacaciones. Siempre hay un equipo informático que me acompaña y en su memoria está la mía. Si perdemos el móvil nos sentimos vulnerables y somos incapaces de recordar un mínimo de la información. Nuestra vida se asocia, cada día más, con la informática. No sabemos geografía ni historia, tampoco literatura ni filosofía… Todo lo hemos hipotecado en favor de internet. No pasará mucho tiempo hasta que nuestro cerebro se conecte, directamente, a una red informática. En ese instante habremos matado nuestra memoria. Memoria de elefante o memoria de pez. Quizás, pronto, ninguna. Cierto es que olvidar cosas irrelevantes es un proceso necesario y beneficioso para la salud. "La memoria es como el mal amigo, cuando más falta te hace, falla".

Jesús Añaños Vinué. ZARAGOZA

La selección y el beso

No hay día que no desayune con alguna noticia de Jenni Hermoso. Sin tratar de justificar lo injustificable, creo que le han hecho un flaco favor a la selección campeona del mundo, pues el tema importante ha sido el comportamiento de un impresentable y no el logro conseguido. Y desde mi opinión, seguro que equivocada, porque doctores tiene la ley, más se tendría que criticar a los que mantuvieron en el puesto a Rubiales sabiendo los chanchullos que dicen que ha hecho. Le ha pasado como a Al Capone, que después de lo que según la historia hizo lo detuvieron por los impuestos (y a otro, por un sillón). Y aprovechamos que el Pisuerga pasa por Valladolid para decir que las jugadoras ganan poco. Yo pensaba que cobraban por lo que generaban. Apuesto a que la selección juvenil de balonmano campeona del mundo, que bien poca noticia ha sido (y es que no los ha besado nadie), seguro que ganan menos, pero por mí todos los que practican algún deporte, eso sí, federado, sea de lo que sea, que ganen lo mismo: ‘liberté, egalité, fraternité’.

Mariano Martínez Beltrán. GALLUR (ZARAGOZA)

