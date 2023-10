El Ministerio de Igualdad ha creado la web ‘Me Toca’ que cronometra y califica el tiempo y nivel de esfuerzo que los miembros del hogar emplean en realizar las tareas domésticas, y hace estadísticas sobre reparto de trabajos familiares.

La aplicación móvil cuenta con un vídeo promocional y anuncios de televisión durante la campaña. Igualdad tiene 573 millones de euros de presupuesto en 2023, un 9% más que en 2022. Los principales programas de sus políticas de "impacto de género" son: ‘España te protege contra la violencia machista’, ‘Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres’, ‘Actuaciones para la prevención integral de la violencia de género’ e ‘Igualdad de trato y diversidad’. Hasta ahora, los ‘spots’ publicitarios de las campañas supuestamente feministas no han servido de nada, ni utilizando lenguajes de doble sentido ni creyendo interpretar otras realidades sexuales. Se gastan centenares de miles de euros en publicidad en todo tipo de medios, con una dudosa rentabilidad del gasto y sin trascendencia real. Hace falta saber si de verdad ello aporta algo a la problemática que arrastra nuestro país en cuanto a la violencia contra las mujeres y las nuevas versiones de maltrato, explotación, humillación y manipulación que van surgiendo, cada vez más repulsivas y sofisticadas. El problema acuciante, además de la educación en el respeto, siguen siendo las enormes carencias respecto a la protección de mujeres vulnerables; las muertes machistas que además de matarlas dejan secuelas para siempre en las familias, y las muchas mujeres solas víctimas también económicas de procesos jurídicos interminables que no pueden cubrir sus necesidades básicas ni las de sus hijos. En este 2023 ya 50 mujeres han sido muertas por hombres que antes las tuvieron atemorizadas y amenazadas, se saltaron órdenes de alejamiento o las han manipulado a costa del bienestar de sus hijos, y eso es sólo la punta del iceberg que esconde miles de casos de mujeres en situaciones de indefensión, desprotegidas porque maltratadores, violadores y abusadores sexuales no tienen castigos suficientes ni ejemplares o están impunes por la lentitud judicial. ¿En el Congreso se informa con detalle de lo gastado por los ministerios de su presupuesto? ¿Se hace seguimiento de resultados?

