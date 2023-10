Cartas al Director de HERALDO: Juego de trileros en el Congreso

Juego de trileros en el Congreso

Antiguamente en las fiestas se veía a esos personajes que con tres cubiletes engañaban a los apostantes que intentaban adivinar dónde estaba la bolita.

No los veo desde hace años, quizás la gente se ha cansado de no acertar y ya no engañan a nadie. Aunque parece que en los últimos años han resurgido, pero no en las ferias de los pueblos, han tomado las Cortes Generales. El espectáculo dado en las Cortes en la sesión de investidura se puede considerar como el juego de trileros más importante, dejando a los antiguos a la altura del betún. Uno de ellos engaña a todos sacando al estrado, no al primero ni al segundo, al que nadie esperaba, un personaje digno de estudio y que parece sacado de los bajos fondos por su grotesca forma de hablar. Pero llega otro, esta vez mujer, y se inventa sacar al estrado a tres personajes para dar réplica, parece que quiere congraciarse con su jefe. Y todo esto, ¿con qué fin? Simplemente porque el trilero tiene ese gen del engaño muy dentro de sí. Mientras se hablaba de amnistía sí, amnistía no, él permanecía impertérrito, solamente su cara cambiaba poniendo esa sonrisa que parece nerviosa.

Por supuesto, al finalizar la sesión, como él acostumbra, no tuvo ni la educación de ir a saludar al interviniente, simplemente es su forma de despreciar al contrincante. No sería descabellado que se presentase como salvador de la patria y anunciase que él no puede salirse de la Constitución, y que se celebren nuevas elecciones, engañando a tirios y troyanos para de paso ganar un saco de votos de estos que solo votan por las acciones en corto y no por lo que realmente tienen en mente estos políticos que parecen trileros. Seguro que los vuelve a engañar.

Antonio Retortillo Sorolla. ZARAGOZA

Cosas de urbanismo

Fíjese, señor director, que yo creía que las leyes y normas están para cumplirlas y que tenía derecho a una vivienda digna que compré hace cuarenta años. Pues no, la he tenido que convertir en un búnker y ni por esas. Yo creía que la Administración protegía a los ciudadanos, pues no. Hay locales que pueden actuar incumpliendo todo tipo de normativa y sin licencia durante años sin que se mueva un dedo, y estamos los que lo sufrimos y no tenemos derecho más que al pataleo. Las denuncias se guardan celosamente en Urbanismo para que te sientas impotente ante una situación que reconocen que no es legal, porque no les dan la licencia de actividad, pero tampoco toman medidas. Incluso me recomiendan no presentar un informe psicológico porque no me va a servir de nada. Estamos impactados con lo ocurrido en Murcia. Tampoco tenían licencia. A mis ‘vecinos’ no se la dan, entre otros temas, por incumplimiento de la normativa de Bomberos. Ahí lo dejo. Como aclaración: es un local de apertura casi 24 horas, más de 200 personas de aforo y otras 50 de terraza. Con el tiempo me veo cediendo parte de mi salón… bueno, quizás no, ellos están fresquitos en su local, yo encerrada y sin aire acondicionado porque el mío se ahoga con el calor de la extracción del suyo, mucho más potente y contaminado. No creo que les interese…

Amelia Martínez Cano. ZARAGOZA

El cambio climático actual

Oigo con estupor la comparecencia en el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza del 28 de septiembre del concejal de Vox David Flores Serrano y aún no sé si reír o llorar. Antes de nada, visto su amplio conocimiento en los mecanismos que causan el cambio climático, voy a ofrecerle uno de los contratos predoctorales que tenemos en mi grupo de investigación, Paleoambientes Cuaternarios y Cambio Global, del Instituto Pirenaico de Ecología del CSIC en Zaragoza. Soy geóloga y llevo más de veinte años de carrera investigadora centrada en Paleoclimatología, es decir, en el estudio de los cambios climáticos del pasado. Porque sí, el clima cambia, eso lo tenemos todos. Y, precisamente, los que estudiamos el clima del pasado somos más conscientes de que la situación de hoy en día es excepcional y se escapa a los mecanismos naturales de cambio climático. Estamos viviendo una situación nueva en el Cuaternario, los últimos 2,5 millones de años, en cuanto a cantidad de dióxido de carbono (gas de efecto invernadero) en la atmósfera y en cuanto a la rapidez del cambio en la temperatura global de nuestro planeta. Que aumente tan rápido el dióxido de carbono en la atmósfera realimenta otros procesos que dan lugar a un comportamiento errático y extremo del clima. Conocer esa cadena de procesos nos va a ayudar a reducir la incertidumbre sobre los impactos que nos esperan. Sé que a negacionistas como el señor Flores las evidencias científicas o la opinión experta no le sirven. Es mejor seguir tratándonos de sectarios. También sé que no optará a hacer conmigo la tesis doctoral porque ya es doctor, aunque no en ninguna disciplina climática sino en veterinaria. Sin embargo, mucha gente de a pie está preocupada por la situación climática que vivimos. Con esta carta me gustaría que al menos sepan que no están solos en su inquietud.

Ana Moreno Caballud. INVESTIGADORA DEL DEPARTAMENTO DE PROCESOS GEOAMBIENTALES Y CAMBIO GLOBAL DEL INSTITUTO PIRENAICO DE ECOLOGÍA-CSIC. ZARAGOZA

Gratitud al Hospital Provincial

Tras recibir el alta del Hospital de Día Geriátrico del Hospital Provincial de Nuestra Señora de Gracia, en el que me proporcionaron cuidados de enfermería, fisioterapia y terapia ocupacional en días alternativos desde el 7 de agosto al 27 de septiembre, me complace manifestar mis sentimientos de admiración y gratitud por el esmero, la competencia, el respeto y el cariño con que los pacientes somos tratados por todos los profesionales de las instituciones arriba mencionadas. Con este testimonio pretendo no solo cumplir con un elemental gesto de cortesía sino, sobre todo, expresar públicamente un deber de justicia.

Juan Antonio Gracia. ZARAGOZA

La curva del tranvía

En el recorrido del tranvía hay un punto que me parece peligroso y en el que, si no se pone solución, podría darse algún accidente grave. Está en la plaza de España, en la curva que hace la vía al dejar Independencia y adentrarse en el Coso, frente a la Diputación. Habría que poner una valla protectora en toda la curva. Es fácil comprobar a diario que los conductores del tranvía tienen que pitar para advertir a los paseantes de que se aparten, pues caminan muchos rozando la vía. Y no nos olvidemos de elevar la acera en algunas paradas de autobús. Termino con una frase de Aristóteles: "No hace falta un gobierno perfecto, se necesita uno que sea práctico".

Enrique Gimeno Clerencia. ZARAGOZA

