Informática sin informáticos

Las dificultades con las que tropieza la sanidad pública para contratar médicos, sobre todo para ciertos destinos, son ya un tema recurrente y archiconocido. Pero cada vez es más frecuente que también sean noticia los problemas para encontrar profesores que den clase en nuestros institutos.

En total, con el curso empezado, la semana pasada había aún casi cien plazas vacantes en la plantilla docente aragonesa. Un caso muy llamativo y que clama al cielo es el de ese instituto de Tauste donde los alumnos de FP de la rama de informática no tienen ni un solo profesor de, ¡justamente!, las asignaturas de informática. Y hay situaciones parecidas en centros de Zaragoza o de Huesca, y en total faltan en Aragón 38 profesores de informática para educación secundaria. Ya pueden contarnos con entusiasmo, como hacen los políticos de todas las administraciones, que estamos lanzados a la digitalización de la economía y de la sociedad, que si no tenemos docentes que transmitan a los jóvenes, o a los menos jóvenes, los conocimientos necesarios no contaremos con los profesionales que hagan realidad esa transformación. La modernización de la economía aragonesa, y de la española, puede fracasar por falta de personal cualificado. El problema es serio. Por otro lado, ofrecer a los alumnos unos estudios cuando no se tienen los medios para impartirlos no es de recibo. Me imagino la frustración y la desesperación de esos chicos y chicas de Tauste que habían elegido con ilusión un grado de FP con futuro y ahora están en la estacada. No puede ser, tiene que haber una solución.

(Puede consultar aquí todos los artículos escritos en HERALDO por Víctor Orcástegui)