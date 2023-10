Cartas al director de HERALDO: El tarot y la jornada laboral

El tarot y la jornada laboral

La Agencia Local de Desarrollo de Alicante ha incluido en los cursos de la Escuela de Talento Femenino uno sobre ‘Tarot para el éxito empresarial’. La concejala de Empleo y Fomento lo ha calificado de ridículo y de torpe iniciativa. Es el tarot una baraja de naipes, un tipo de cartomancia mediante el cual se consulta e interpreta hechos pasados, presentes y futuros, sueños, percepciones o estados emocionales.

Sus orígenes proceden del siglo XIV y se cree que nació en el antiguo Egipto, como tantas cosas. La baraja consta de 78 cartas divididas en arcanos mayores y menores. Algunos tarotistas ganan hasta 13.000 euros al mes, lo que demuestra que un curso de tarot para el éxito empresarial no parece ridículo. Lo que sucede es que, como en todas las profesiones, hay buenos profesionales y malos profesionales. Yo no creo en el tarot como no creo en el horóscopo pero muchas personas sí creen o necesitan creer. Dicen los psicólogos que la confianza que se tiene en las artes adivinatorias se basa en el ‘efecto Forer’, por el que se tiende a aceptar como descripciones personales aquellas que son tan generales que se pueden aplicar a mucha gente. Yo creo que se acude a estas artes engañosas en busca de buenas noticias, de un futuro próximo mejor que el actual. Quien no parece haber seguido ningún curso de tarot ni de buenas maneras es el presidente de los hosteleros, que manifestó hace poco que toda la vida se han trabajado medias jornadas de 12 a 12 y se mostró indignado porque los asalariados de hoy más jóvenes se quejan por trabajar 10 horas. Cuando dijo esto no cayó en la cuenta de que justificaba la explotación de los trabajadores, a los que en muchos sitios se contrata por media jornada y trabajan jornada entera y horas extras que no cobran, abuso que se produce mucho en este gremio.

Antonio Nadal Pería. ZARAGOZA

Paseo por el meandro

He paseado por una zona verde que desconocía, el meandro de Ranillas, un recorrido largo –una hora– pero con un suelo de tierra, césped junto al río y carril bici. Enseguida te sientes liberado de los ruidos y la contaminación de Zaragoza, es como un oasis a las puertas de la gran urbe. Hay mucha gente caminando, pero con suficiente espacio para todos. Lo único que no me gustó fue el color marrón de las aguas del Ebro, fruto, creo yo, de la tolerancia a la hora de verter residuos. En definitiva, un agradable paseo, muy soleado, apto para ejercer el más sano y antiguo deporte conocido: caminar. Así que, como dicen los peregrinos, ¡buen camino!

Miguel Bretón Vallejo. ZARAGOZA

Fórmulas electorales

Creo que no existe ningún parlamento en el que los escaños se repartan estrictamente de modo proporcional según los votos recibidos por cada partido. Para facilitar la formación de los gobiernos, se usan fórmulas que premian a los más votados. Ejemplos, el cociente de Hare, la ley Sainte-Laguë, la ley D’Hondt, etc., u otros procedimientos como la segunda vuelta, la exigencia de un porcentaje mínimo de votos, la asignación de un cierto número de escaños extra al ganador y alguno más. También cabe formar gobiernos de coalición mediante pactos, que gozarán de mayor legitimidad en tanto representen a más ciudadanos. Por eso creo que es un error pedir el abandono de la ley D’Hondt (u otra semejante) creyendo que ello evitaría situaciones como la actual en España. Lo que conviene modificar, y con urgencia, es la ley electoral, de modo que todo el territorio sea un único distrito, olvidándonos de las provincias. Si el Congreso y el Senado representan a toda la nación, no veo razón para no optar por un sólo distrito que comprenda todo el territorio nacional. De admitirse, creo que se evitarían estos dos aspectos que producen disfunción: en primer lugar, todos los escaños serían igual de ‘costosos’ en votos, no es lógico que para obtener un escaño por Soria se precisen la mitad de votos que para uno de Madrid (es un ejemplo); y segundo y más importante, se evitarían sobrerrepresentaciones de ciertos partidos que concentran todos sus votos en unas pocas provincias, por ejemplo en Cataluña y el País Vasco, obteniendo con unos pocos miles de votos más escaños que los asignados a un partido que tiene millones pero repartidos por el territorio.

Luciano Ibáñez Dobón. ZARAGOZA

El olor de la despedida de José María

Huele a sándalo en Biscarrués, José y Dolores toman la fresca en la puerta de Casa Carrera, la casa está llena de mulos, mozos, bichos, todo en esta casa por la que tanto has luchado, restaurado, escobado y hasta has sido ayudante de plancha. Huele a aceite en el molino, los vecinos de Biscarrués y de Erés traen sus olivas, tu abuela Madalena y tu madre pasan cuentas. Huele a flores en la Virgen de Casbas cuando te casas con Dorita, de casa Banzo, el amor de tu vida, tras una juventud de fútbol, baños en la presa del Gállego, empacar con los primeros tractores, fiestas de pueblos con tu sinca. Huele a ontina en Valdespartera, entramos garrafas de agua al corral, Ramón el pastor llega con las ovejas y con mamá cargas los corderos en el carro de la furgoneta. Huele a ciprés en el Castillo de Navascués mientras espedregamos los campos según la idea de nuestra madre Dora de lo que es pasar un día de campo en familia. Huele a río, nos acompañas a quitar árboles del sendero, nos llevas al puente de hierro a cargar las nabatas, nos impulsas en nuestros proyectos que son los tuyos. Huele a rastrojo en Villavietre, Modrán o Corrocazo, o Coscojar, mientras tus hijas Lola y Bea crecen y les das la confianza para estudiar lejos, en Salamanca y León, para darles la mejor herencia, que decías tú, los estudios. Y así lo hiciste con Chema, que aun durmiendo y creciendo a tus pies en los tractores y cosechadoras no lo dejaste volver hasta que no acabó su ingeniería. Y ahora, con los nietos Lucas y Noel, juegas al guiñote y les pides que se porten bien con su madre y que sean buenos. Y le dices a Jorge que le vas a hacer una algarada dejándole, pero nosotros le enseñaremos la fuerza de su abuelo. Sin embargo no solo los estudios han sido tu herencia, junto con mamá nos habéis puesto en vena el valor del trabajo, del servicio, del amor a esta tierra, por eso seguimos. Nos faltará tu consejo, tu mirada crítica, por eso te pedimos que nos sigas acompañando por la era, por las granjas, por las cocheras y que sepamos continuar tu legado. Gracias, papá y mamá, por vuestro ejemplo, por vuestro trabajo incansable, juntos habéis levantado la casa, el ganado, el huerto, el corral, las granjas, los campos, toda una familia que os quiere. Gracias a todos por acompañarnos en estos momentos duros y también llenos de esperanza por la fe que tenemos en que el Padre va a acoger a un buen padre en su seno.

Lola Giménez Banzo. BISCARRUÉS (HUESCA)

