Decía el escritor y colaborador de HERALDO Ángel Gracia, durante la presentación de su libro ‘El silencio y su canción’, que se sentía un actor secundario en la vida de Labordeta. Yo, para serles sincero, fui un extra. Pero también he salido en escenas de otros zaragozanos como Kase.O, Bunbury o Mauricio Aznar.

No sin sonrojo, he de confesarles que a los 17 años fundé junto a dos muchachos de 15 (que hoy son músicos de pro y grandes personas: Roberto Montañés y Guillermo Mata) una banda de rock’n’roll. Después completaría el cuarteto Dani Delgado, que falleció en un accidente. Por aquel entonces ensayábamos donde podíamos e íbamos a los bares de ‘rockers’ (al Kezka o a El Capitol) para escuchar a Eddie Cochran, a Elvis y al resto de astros de ese firmamento que se extiende desde ‘bebop’ hasta el ‘bluegrass’, y donde hacíamos de extras en las vidas de otros. Así que cuando me enteré de que buscaban voluntarios para filmar una película sobre la vida de Mauricio y que todo lo que había que hacer era ser parte del público en la recreación de uno de sus conciertos no me lo pensé: me apunté en la página, fui al casting y (tras las bendiciones) me pedí el día de asuntos para a hacer de mí mismo en aquella máquina del tiempo.

Seguro que han leído o visto en la tele que la película ya se ha estrenado en el Festival de San Sebastián, lleva por título ‘La estrella azul’ y me muero de ganas de verla. Resulta que mi amiga Tanja Gries, una amiga ‘alemaña’, me cuenta que un compañero suyo de carrera súper cinéfilo se había montado en un avión rumbo a España para acudir a la 71 edición de la SSIFF (para él ha sido la vigesimoctava visita a la Zinemaldia) y tuvo el detalle de escribir a Tanja para contarle que le había gustado muchísimo la película sobre Mauricio y que al público en la proyección le había emocionado mucho. Con esto, se me han multiplicado las ganas de ver a amigos de entonces que salen en pantalla, como Guillermo Mata o Jorge Gascón, meterme en la sala a disfrutar de la película de Javier Macipe y volver a ser un extra en la vida de alguien que será grande mañana y con quien compartiré el entusiasmo anónimo y la mágica oscuridad de la sala.